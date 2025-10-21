Bajo condiciones climáticas adversas, dos roldanenses completaron el triatlón Ironman 5150 de Gualeguaychú

El pasado 5 de octubre se desarrolló el triatlón Ironman 5150 en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Rios, en el cual participaron dos atletas roldanenses. La edición estuvo marcada por las malas condiciones climáticas, pero Flavia Bravo e Ignacio Arregui lograron finalizarlo con éxito.

‘‘La edición de este año del triatlón 5150 de Gualeguaychú se presentó con condiciones extremas. A las tres de la madrugada una fuerte tormenta puso en duda la continuidad del evento, que finalmente comenzó pasadas las 9:30 de la mañana bajo la lluvia’’, comenzó relatando Flavia, una de las participantes en diálogo con El Roldanense.

A pesar de la adversidad, los deportistas roldanenses lograron completar el circuito, compuesto por natación, ciclismo y running. Las calles mojadas y los vados complicaron el tramo en bicicleta, mientras que la parte final del trote se desarrolló bajo un clima pesado y húmedo.

“Se hizo, se bajó el tiempo del año pasado, así que más que feliz. Este año completé el recorrido en 2 horas y 53 minutos, cinco menos que en 2024. Gracias al apoyo de toda mi familia que me acompañó”, señaló la deportista local.

‘‘Fue una hermosa experiencia más allá de las complicaciones del tiempo, porque junto a Ignacio Arregui, (quien debutó en esta modalidad de triatlón) pudimos darnos la posibilidad de lograr terminarlo. Ambos entrenamos bajo la guía de nuestro guía y profesor Sebastián Perini, del Perini Team, reconocido entrenador local.

Con el orgullo de haber superado una prueba tan exigente, los dos ya piensan en su próximo objetivo: el Ironman 703 de San Juan, programado para abril de 2026, donde buscarán seguir superando sus propios límites.