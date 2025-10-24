CCUP incorpora cámara inteligente de última generación y lanza su Departamento de Videoanálisis

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) dio un paso clave en la modernización de su área de fútbol formativo: adquirió la Veo Cam 3, tecnología que graba, transmite en directo y analiza partidos y entrenamientos sin necesidad de camarógrafo. Con esta inversión, el club crea oficialmente su Departamento de Videoanálisis, orientado a potenciar la formación de sus jugadores.

“Para nosotros es algo que veníamos buscando para nuestros futbolistas . Queremos seguir mejorando en la formación de los chicos y estar a la altura de clubes grandes que trabajan seriamente”, señaló Román Guajardo, presidente de la Subcomisión de Fútbol del CCUP.

¿Qué aporta la Veo Cam 3 al CCUP?

• Cámara de seguimiento automático: filma y sigue la acción del juego con una experiencia similar a una transmisión televisiva.

• Calidad de imagen mejorada: lentes de nueva generación e HDR para video nítido y colores vibrantes.

• Recortes automáticos con IA: genera clips de las jugadas destacadas en segundos, ideales para análisis y scouting.

• Instalación fácil y rápida: hardware portátil; se conecta al celular, se eleva el trípode y listo para grabar o transmitir.

• Operativa en todas las condiciones: diseñada y probada para funcionar entre -10 °C y 44 °C, con lluvia, sol o viento.

Con este avance, el CCUP profesionaliza el seguimiento del rendimiento, mejora la devolución técnica a jugadores y cuerpos técnicos, y abre la puerta a contenidos audiovisuales de mayor calidad para la comunidad del club.

La Veo Cam 3 es utilizada por instituciones de primer nivel en Sudamérica como River Plate, Peñarol de Uruguay, Atlético Nacional de Colombia y Alianza Lima de Perú. En el caso del CCUP, la llegada de esta tecnología se concretó gracias al vínculo con Ignacio Scocco, exjugador profesional y actual embajador de la empresa.