CCUP incorpora cámara inteligente de última generación y lanza su Departamento de Videoanálisis
Es un paso clave en la modernización de su área de futbol formativo. La nueva herramienta que incorporó el club roldanense es utilizada por instituciones de primer nivel de Sudamérica.
El Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) dio un paso clave en la modernización de su área de fútbol formativo: adquirió la Veo Cam 3, tecnología que graba, transmite en directo y analiza partidos y entrenamientos sin necesidad de camarógrafo. Con esta inversión, el club crea oficialmente su Departamento de Videoanálisis, orientado a potenciar la formación de sus jugadores.
“Para nosotros es algo que veníamos buscando para nuestros futbolistas . Queremos seguir mejorando en la formación de los chicos y estar a la altura de clubes grandes que trabajan seriamente”, señaló Román Guajardo, presidente de la Subcomisión de Fútbol del CCUP.
¿Qué aporta la Veo Cam 3 al CCUP?
• Cámara de seguimiento automático: filma y sigue la acción del juego con una experiencia similar a una transmisión televisiva.
• Calidad de imagen mejorada: lentes de nueva generación e HDR para video nítido y colores vibrantes.
• Recortes automáticos con IA: genera clips de las jugadas destacadas en segundos, ideales para análisis y scouting.
• Instalación fácil y rápida: hardware portátil; se conecta al celular, se eleva el trípode y listo para grabar o transmitir.
• Operativa en todas las condiciones: diseñada y probada para funcionar entre -10 °C y 44 °C, con lluvia, sol o viento.
Con este avance, el CCUP profesionaliza el seguimiento del rendimiento, mejora la devolución técnica a jugadores y cuerpos técnicos, y abre la puerta a contenidos audiovisuales de mayor calidad para la comunidad del club.
La Veo Cam 3 es utilizada por instituciones de primer nivel en Sudamérica como River Plate, Peñarol de Uruguay, Atlético Nacional de Colombia y Alianza Lima de Perú. En el caso del CCUP, la llegada de esta tecnología se concretó gracias al vínculo con Ignacio Scocco, exjugador profesional y actual embajador de la empresa.