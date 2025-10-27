Llegan más de $51 millones para cuatro escuelas de la ciudad: qué obras se harán

El Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe otorgó más de 51 millones de pesos a instituciones educativas de Roldán, en el marco del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a fortalecer la infraestructura escolar y promover mejoras edilicias.

La Municipalidad de Roldán hizo entrega de los aportes en dos de los establecimientos beneficiados. En los próximos días se procederá de igual modo con los restantes, cuyos fondos provinciales ya fueron transferidos a sus cuentas institucionales.

El Instituto Superior Particular Incorporado N° 9086 “Paul Harris” recibió $ 19.396.971, que serán utilizados para la instalación de paneles solares, mientras que la Escuela N° 229 “Coronel Manuel Dorrego” obtuvo $ 19.891.557 para la readecuación del sistema eléctrico de su edificio.

En tanto, la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) N.º 730 ya cuenta con el depósito de $ 4.625.500, que serán destinados al reacondicionamiento y equipamiento deportivo del playón intermedio. Por su parte, la Escuela N.º 1402 ya tiene acreditado el monto de $ 7.253.000, que se destinará al cerramiento con rejas y hierros en el sector de ingreso al establecimiento escolar.

La entrega del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) se realizó el viernes 24 de octubre del corriente año y fue encabezada por el intendente interino Carlos Manuel Alustiza, la diputada provincial Silvana Di Stefano, los concejales Marcelo Cristiani y Ana Carina Ziraldo, la secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete Marisabel Mendoza, la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte Mariel Reijember, y el intendente en uso de licencia Daniel Escalante.

En un emotivo encuentro con directivos, docentes, alumnos y toda la comunidad educativa, Alustiza destacó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Esta es la buena política, la que transforma la realidad de todos. Entre todos hacemos una ciudad un poco mejor”, expresó emocionado.

Por su parte, Escalante subrayó el carácter histórico y el impacto del aporte provincial: “El Paul Harris es la primera escuela de Roldán que contará con paneles solares. Es un avance enorme que nos llena de orgullo”.