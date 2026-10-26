La feria del libro de Roldán abre sus convocatorias: stands, autores y un certamen de 160 relatos

La Municipalidad de Roldán abrió las convocatorias para participar de la 5.ª Feria del Libro, que se realizará bajo el lema “Roldán: capítulo 160”, en el marco de los festejos por el 160.º aniversario de la ciudad. Editoriales, librerías, autores, escritoras, gestores culturales y vecinos con ganas de escribir ya pueden sumarse a una propuesta pensada para reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local.

Las editoriales, librerías y expositores interesados en contar con su propio espacio pueden reservar su stand completando el formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1YO8FfSGJY4DuZI_d8Kz1iOfhrmyGs40BzuAy42znxbM/edit?hl=ES

Por su parte, los autores, escritoras y gestores culturales que deseen presentar sus libros o desarrollar talleres y actividades pueden enviar sus propuestas a través del formulario para autores y actividades: https://docs.google.com/forms/d/1vkaO7aU1fRs_r6c81UUgHFRXDu8zG0ZORol59YzQYZM/edit?pli=1

Además, se convoca a toda la comunidad a ser parte de la memoria local participando del certamen “Roldán: 160 años en 160 relatos”, un concurso libre y abierto que invita a compartir relatos breves e inspiradores y que busca revalorizar las historias de la ciudad.

La feria se desarrollará en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público, el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9:00 a 19:00 h, y el sábado 14 de noviembre, de 14:00 a 20:00 h. Serán tres jornadas con propuestas para todas las edades, pensadas para vecinos, familias, escuelas e instituciones de toda la región.

Para mayor información y consultas sobre las bases de los certámenes, comunicarse al 341 213-3020.