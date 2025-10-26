La Libertad Avanza arrasó en Santa Fe, Fuerza Patria quedó segunda y Provincias Unidas tercera

Con el 98,8% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza ganó con amplio margen en la provincia de Santa Fe: la lista encabezada por Agustín Pellegrini sacó el 40,67% de los votos y logró meter cuatro bancas de las nueve que estaban en juego.

En tanto, Fuerza Patria, la lista encabezada por Caren Tepp quedó segunda con el 28,65%, lo que le permitiría a ese espacio retener las tres bancas que ponía en disputa. Además de Tepp, la de Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta.

Bastante más atrás quedó Provincias Unidas, el frente que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro que no logró romper la polarización y quedó tercero con 18,34% de los sufragios. Gisela Scaglia y Pablo Farías ingresarán a la Cámara de Diputados.

También el 40% a nivel nacional

La Libertad Avanza también logró una amplia victoria a nivel nacional con 40,84% y hasta pelea por ganar la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, donde el 7 de septiembre pasado perdió por 13 puntos en los comicios locales. Fuerza Patria quedó segunda, con 31,67%, y Provincias Unidas no logró despegar y quedó en un tercer puesto cómodo.

Las claves del triunfo libertario estuvieron en la remontada en la provincia de Buenos Aires, los éxitos en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde compitió en alianza con el Pro, el oficialismo porteño desde 2007. Patricia Bullrich, candidata al Senado, superó allí el 50%.