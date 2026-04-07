La Municipalidad de Roldán le puso punto final al uso de papel en las boletas de TGI

En el marco de un plan de modernización administrativa y sustentabilidad ambiental, la Municipalidad de Roldán informa que dejará de emitir la Tasa Municipal en formato papel. Los periodos correspondientes a abril, mayo y junio serán los últimos que la comunidad recibirá de manera impresa, ya que a partir del 1 de julio el sistema migrará definitivamente a la modalidad electrónica.

Por tal motivo, se solicita a todos los contribuyentes adherirse a la Tasa Digital a través del sitio web oficial www.roldan.gov.ar. Este trámite es indispensable para garantizar la continuidad en la recepción de las boletas y facilitar el cumplimiento de los tributos de manera ágil y segura.

Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa «Papel Cero» permite optimizar recursos, agilizar los procesos administrativos y contribuir de forma directa al cuidado del medio ambiente. Esta reducción del uso de papel se alinea con las políticas globales de promoción de prácticas sustentables y modernización del Estado local.

Asimismo, se recuerda que se encuentra disponible la opción de adherirse al débito automático. Esta alternativa brinda mayor comodidad y previsibilidad, evitando trámites presenciales o el riesgo de olvidos, ya que el importe se debita mensualmente con una única adhesión previa.

Para consultas o asesoramiento técnico, los vecinos pueden dirigirse a la Oficina de Tributarios, ubicada en Bv. San Martín 1018, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30 horas. También se encuentra habilitada la atención vía WhatsApp a través del número 3412132990.