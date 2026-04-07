La Municipalidad de Roldán le puso punto final al uso de papel en las boletas de TGI
Desde el 1ro de Julio la tasa se abonará exclusivamente de manera digital.
En el marco de un plan de modernización administrativa y sustentabilidad ambiental, la Municipalidad de Roldán informa que dejará de emitir la Tasa Municipal en formato papel. Los periodos correspondientes a abril, mayo y junio serán los últimos que la comunidad recibirá de manera impresa, ya que a partir del 1 de julio el sistema migrará definitivamente a la modalidad electrónica.
Por tal motivo, se solicita a todos los contribuyentes adherirse a la Tasa Digital a través del sitio web oficial www.roldan.gov.ar. Este trámite es indispensable para garantizar la continuidad en la recepción de las boletas y facilitar el cumplimiento de los tributos de manera ágil y segura.
Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa «Papel Cero» permite optimizar recursos, agilizar los procesos administrativos y contribuir de forma directa al cuidado del medio ambiente. Esta reducción del uso de papel se alinea con las políticas globales de promoción de prácticas sustentables y modernización del Estado local.
Asimismo, se recuerda que se encuentra disponible la opción de adherirse al débito automático. Esta alternativa brinda mayor comodidad y previsibilidad, evitando trámites presenciales o el riesgo de olvidos, ya que el importe se debita mensualmente con una única adhesión previa.
Para consultas o asesoramiento técnico, los vecinos pueden dirigirse a la Oficina de Tributarios, ubicada en Bv. San Martín 1018, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30 horas. También se encuentra habilitada la atención vía WhatsApp a través del número 3412132990.