Martillazos en la cara, lesiones punzantes y asfixia: los escabrosos detalles sobre el crimen del colombiano cuyo cuerpo apareció en Roldán

Esta semana se llevó adelante la audiencia imputativa a la identificada como A.E. y al identificado como E.R. por el homicidio de José Omar Rendón Ramírez, el chofer colombiano de UBER cuyo cuerpo fue hallado en un descampado cerca del Parque Industrial de Roldán. En la misma fueron expuestos los escabrosos detalles del crimen y el juez Eugenio Romanini dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos imputados.

El Fiscal Aquiles Balbis les atribuyó haber participado del homicidio en la madrugada del 26 de marzo, entre las 5 y 06:45, en el interior de un departamento en Echeverría al 100 de la localidad de San Lorenzo. El día anterior, durante el transcurso de la tarde, la imputada acordó mediante mensajes de WhatsApp un encuentro personal con la víctima que se daría por la madrugada. Ya en el interior del Departamento Nº 1, donde ambos imputados compartían la convivencia, acordaron aprovechar la situación para robar a Rendon su dinero en efectivo y efectos de valor.

Ante la imposibilidad de concretar el encuentro en el domicilio de la víctima, ambos citaron al damnificado al inmueble. Entre las 4:40 y las 5 h de la madrugada del jueves 26, Rodríguez se trasladó en su vehículo Fiat Siena y allí, A.A. lo hizo ingresar. Fue abordado sorpresivamente por E.R, quien lo atacó con un martillo fracturando su nariz y pómulo derecho. También le provocó una lesión punzante en la zona sub clavicular y paraesternal derecha que le fracturó la segunda costilla. Luego de reducirlo, lo despojaron del dinero y sus teléfonos celulares, y le exigieron las contraseñas de acceso de sus respectivas cuentas para sustraer el dinero que poseía virtualmente. Así, transfirieron $216.000 pesos a la cuenta de la pareja de la imputada y la suma de $19.522 a la cuenta de E.R.

De igual manera, sustrajeron las llaves de ignición y el automóvil Fiat Siena. Finalmente, el imputado, tal como habían acordado previamente, asfixió a la víctima con el propósito de perpetrar el ilícito y garantizar su impunidad. Por último, a las 06:45 E.R. condujo en compañía de la imputada el auto sustraído hasta Roldán, donde abandonaron el cuerpo. Luego se despojaron del rodado en Curva del camino Cremería -zona rural de Ricardone-, tras sustraer la batería y el matafuego. Entre el 26 y 28 de marzo, teniendo acceso a los teléfonos de Rendón Ramírez, contactaron a sus clientes reclamando dinero adeudado, para así sustraer plata que luego transfirieron a cuentas que administraban.