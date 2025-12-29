La Provincia avanza junto a desarrolladores urbanísticos en un ítem clave para nuevos barrios

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, trabaja junto a la Cámara de Desarrolladores y los Colegios de Ingenieros y Agrimensores de Rosario, en una nueva resolución que tiene como objetivos modernizar los procedimientos, actualizar requerimientos y agilizar los tiempos administrativos para los proyectos de urbanización, basándose en un marco de responsabilidad y seguridad hídrica regulado por normativas provinciales, un ítem que es clave en la ejecución de nuevos barrios abiertos y cerrados y era un reclamo del sector.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que Provincia elabora “una nueva resolución que sustituya la Resolución N° 736, vigente desde el 2016”, para lo cual “desde la Secretaría de Recursos Hídricos estamos abriendo la participación a través de distintas reuniones con inversores, urbanizadores y profesionales que representan a cámaras y colegios de la región cercana a Rosario”, comentó.

“En estos encuentros buscamos que nos expresen sus propuestas para optimizar los tiempos administrativos y fortalecer la previsibilidad técnica en los proyectos”, señaló el funcionario, quien a su vez remarcó que entre todos “estamos elaborando un nuevo marco de normas que posibiliten el desarrollo de emprendimientos y coincidiendo en los conceptos de responsabilidad hídrica, para evitar que las construcciones generen problemáticas a corto, mediano o largo plazo”.

Asimismo, Enrico reconoció que desde el Gobierno de Santa Fe también “queremos promover la inversión privada, no solamente la protección hídrica”, por lo que la idea de sentarse con el sector privado es “acordar un procedimiento que, por un lado respete el ordenamiento hídrico de cada cuenca de la provincia, pero por otro lado, dé seguridades y certezas para la inversión privada.

Crecimiento urbano con ordenamiento hídrico

Según señalaron desde el gobierno, la iniciativa forma parte de una política integral de ordenamiento hídrico y territorial, que busca acompañar el crecimiento urbano y productivo de manera planificada, obedeciendo criterios técnicos y con normas claras.

“Este Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro quiere darle garantías y un marco de seguridad jurídica a los desarrolladores de inversiones privadas”, señaló el ministro, quien afirmó que la Provincia “continuará siendo el ente que controle el cumplimiento de las normas en cada proyecto, dado que los desarrollos requieren estudios de factibilidad y habilitaciones del Estado para sus avances”, por lo cual “consideramos que era necesario renovar la resolución vigente, aunque de todos modos, vamos a hacerlo previendo que no se ocasione un desorden hídrico a futuro en las zonas donde se desarrollen los proyectos”, expresó.

“Nuestra manera de llevar adelante esta misión es con diálogo y escucha, sin cerrarnos, articulando con los sectores profesionales y productivos para lograr una Resolución que contemple las distintas miradas y necesidades”, recalcó Enrico.

Análisis de propuestas para lograr la resolución

Sobre los distintos encuentros que Provincia desarrolla con los privados, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, comentó que ya se realizaron “cinco encuentros con los miembros de la Cámara de Desarrolladores y los Colegios de Ingenieros y Agrimensores, lo estamos haciendo en las ciudades de Rosario y Santa Fe, donde acercamos los primeros borradores y recibimos comentarios al respecto. En muchos puntos hay coincidencias, y en otros, profundizando para lograr acuerdos’’, recalcando que “entre los principales ejes y beneficios de la nueva Resolución, uno que se destaca es la digitalización al 100% de los trámites en el marco del ‘decreto simple’ impulsado por el Gobierno Provincial para la despapelización”, comentó.

“Por otro lado, la reducción y ordenamiento de los tiempos de respuesta, la definición precisa de condiciones y alcances de la factibilidad hídrica, la mejora en los canales de comunicación entre el Estado y los solicitantes, y la eliminación de memorándums. Claramente, esta vez, desde el Gobierno de Santa Fe estamos dispuestos a analizar cada solicitud, previo a la firma de una resolución final que regirá por los próximos años”, concluyó Mijich.