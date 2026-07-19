La tarotista roldanense que no falló con la Scaloneta ya tiene su pronóstico para la final del Mundo

Después de haber acertado los resultados de la Selección Argentina en todas las fases e instancias de este Mundial 2026, la tarotista roldanense Gabriela, conocida en redes sociales como @tarotyvidenciavip, volvió a captar la atención de los fanáticos con una nueva lectura de cartas en la previa de la gran final del Mundial.

La vidente, que ya había anticipado el camino del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en las instancias decisivas, aseguró que el partido estará atravesado por una fuerte carga de tensión, obstáculos y momentos de incertidumbre.

“Argentina tendrá un partido muy duro. Veo momentos de tensión, de obstáculos y de instantes donde todo parece trabarse”, expresó al compartir la interpretación que surgió durante la tirada de cartas.

No obstante, aclaró que esas señales no representan necesariamente un resultado desfavorable. Según explicó, las cartas reflejan un desafío que deberá afrontarse dentro del campo de juego y que exigirá fortaleza para superar las dificultades.

“Y esto no es solo fútbol. Porque esa misma energía también está en tu vida: cosas que no fluyen, caminos que se traban, situaciones que te ponen a prueba… pero que no significan derrota”, agregó la tarotista.

Con aciertos consecutivos en las fases anteriores, el nuevo pronóstico despertó nuevamente el interés de quienes siguen tanto el Mundial como sus publicaciones. A pocas horas del encuentro más importante del torneo, la expectativa crece y muchos volverán a mirar las cartas para saber si la predicción de la roldanense vuelve a cumplirse.

A continuación, el video completo con el pronóstico de Gabriela para la final del Mundial.