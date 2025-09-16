Las acróbatas roldanenses que se destacaron en la Azul Fest de Rosario y clasificaron a la final mundial

El pasado fin de semana se disputó en Rosario la Copa Rosario 2025 de danzas y acrobacias.Del evento participaron dos grupo de acróbatas roldanenses con resultados muy importantes. Acontinuación los detalles:

La escuela de acrobacia en telas Desplegando Alas vivió un fin de semana inolvidable en el Azul Fest World Championship – Copa Rosario 2025, donde sus alumnas demostraron talento, compañerismo y compromiso, logrando destacados resultados en diversas categorías.

Más allá de los premios obtenidos, el grupo se destacó por la unión y la alegría compartida entre las participantes, quienes se alentaron y celebraron mutuamente en cada presentación. Esa actitud fue considerada por la profesora Elisabet Sánchez como el mayor logro alcanzado.

Resultados destacados

Infantil B Amateur : 3° Julia Charmet 🥉, 4° Julia Pagano, 9° Mercedes Amado

Infantil A Profesional : 1° Allegra Campagnolo Bureu 🥇, 2° Atenea Rivarola Tarlet 🥈, 3° Juana Rolon 🥉

Infantil B Profesional : 2° Isabella Martoglia 🥈, 7° Agostina Belotti, 14° Francesca Marin Binaghi

Juvenil A Amateur : 6° Guillermina Magini

Juvenil B Amateur : 2° Pilar Amado 🥈

Juvenil A Profesional : 1° Victoria Sosa 🥇, 2° Lourdes Amado 🥈, 4° Miguelina Buffa

Juvenil B Profesional : 4° Morena Di Santo

Adulto A Profesional: 2° Sol Panivino 🥈

Reconocimientos especiales

⭐ Allegra Campagnolo Bureu: Mejor artista de la competencia categoría baby – infantil

⭐ Allegra Campagnolo Bureu: Mejor artista categoría profesional infantil

⭐ Julia Charmet: Mejor coreografía categoría amateur infantil

⭐ Elisabet Sánchez: Mejor maestra formadora de la competencia

Este último galardón, que distinguió a la profesora Sánchez como Mejor Maestra Formadora, fue recibido con enorme emoción y gratitud, como símbolo del esfuerzo compartido con cada alumna que crece día a día en la disciplina.

Además, las alumnas de Desplegando Alas lograron clasificar a la final mundial en La Falda,Córdoba prevista para diciembre, donde se reunirán atletas de distintos países.

Ocho bailarinas locales clasificaron a la final nacional en Córdoba

Por otro lado el Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) que está a cargo de Flavia, también participó del encuentro realizado en el complejo Mega Sport de Rosario, y obtuvo un desempeño destacado: las ocho integrantes que se presentaron lograron clasificar a la final que se disputará en Córdoba.

Durante la jornada, el nivel artístico y competitivo fue alto, pero las representantes locales supieron lucirse en cada coreografía. Entre los resultados más sobresalientes se destacó el segundo puesto obtenido por Delfina Josefisin, mientras que el resto de las presentaciones recibieron elogios por su calidad y puesta en escena.

“Estamos muy felices, las chicas estuvieron excelentes y se disfrutó muchísimo”, expresaron los referentes del grupo tras la competencia.

La agenda competitiva continúa en octubre: el próximo 12 de octubre volverán a Rosario para participar de la selectiva de Hidra, cuyo certamen nacional también tendrá lugar en La Falda, Córdoba. Esta competencia, de mayor exigencia, representa un nuevo desafío para las jóvenes bailarinas, que ya se preparan con entusiasmo para seguir sumando logros.

Las integrantes del grupo de E.G.I son: Lola nuñez, Paulina rustichelli bina, Delfina Gorosito, Ema Gagliano, Vera magliano , Delfina Juzefiszyn, Eva cabral, Camila Mas.