Los CAEBA de Roldán serán parte de un encuentro anual y venden pastelitos para viajar

Los tres CAEBA que funcionan actualmente en Roldán viajarán en septiembre al encuentro provincial de educación de adultos que se realizará en el Monumento a la Bandera. Y en pos de juntar dinero para participar, venden pastelitos a la comunidad roldanense. La primera entrega se hará este viernes 12 de junio.

“Es un encuentro que se hace desde hace varios años, en donde los estudiantes de las diferentes localidades llevan banderas identificatorias, se conocen e intercambian experiencias”, describió el director Luciano Palacios en diálogo con El Roldanense. Durante el evento, al que asisten alumnos, educadoras, directivos y autoridades ministeriales, se realizan bailes y juegos.

Palacios destacó que ese día es de suma importancia para la modalidad y agregó que los centros también funcionan en Funes, San Jerónimo Sud, Carcarañá, Cañada de Gómez y Las Parejas. “Iríamos todos al encuentro, por eso la necesidad de recaudar fondos”, señaló.

Para colaborar, se pueden reservar los pastelitos contactando con Daiana al 3412736964. La media docena vale $6.000, en tanto la docena sale por $10.000.