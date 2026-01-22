Los Municipales rechazaron la propuesta salarial y convocan a un plenario de secretarios generales

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales ratificó el estado de alerta y movilización ante la falta de avances en las negociaciones paritarias. Desde el gremio consideraron insuficiente la propuesta de incremento salarial presentada por las autoridades y advirtieron que, de no alcanzarse un acuerdo en la próxima reunión, podría verse afectada la normal prestación de servicios en distintas localidades de la provincia.

El eje del conflicto se centra en la marcada diferencia entre la oferta patronal y el índice de precios. Según señalaron fuentes gremiales, la propuesta formal de aumento fue del 3%, cifra que se ubica muy por debajo del 11,2% de inflación acumulada a la fecha. Esta brecha motivó el rechazo inmediato por parte de los representantes de los trabajadores, quienes sostienen que el ofrecimiento implica una pérdida significativa del poder adquisitivo del sector.

La instancia clave para el desarrollo del conflicto será el lunes 27 de enero, cuando está prevista una nueva reunión paritaria. En ese encuentro se espera una propuesta superadora que permita destrabar la negociación. En caso de que no haya avances o se mantengan los valores actuales, el sindicato ya anticipó la posibilidad de retomar el plan de lucha, con medidas que podrían incluir paros y asambleas permanentes en los lugares de trabajo.

Por el momento, los servicios continúan prestándose con relativa normalidad, aunque el clima de tensión se mantiene a la espera de definiciones. El resultado de la paritaria del 27 de enero será determinante para saber si se logra encauzar el diálogo institucional o si la ciudad deberá afrontar una semana marcada por posibles complicaciones operativas.