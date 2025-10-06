Más que Guapas: son amigas desde hace años y abrieron una tienda de indumentaria femenina en Roldán

Pasaron 11 años desde que la tienda de ropa Más que Guapa desembarcó en Funes. Supo hacerse un nombre en San José e Yrigoyen, pleno corazón de la ciudad vecina, y en 2020 se mudó a Funes City. La marca se hizo conocida con el boca a boca y, a las clientes cercanas, se sumó una gran cantidad de público de Roldán. Fue así que en junio de este año abrieron una sucursal del negocio en el barrio Acequias del Aire. De ese modo nació un emprendimiento que comparten tres amigas roldanenses, desde 2014 hasta los días que corren.

“Tuvimos la iniciativa de abrir el local aquí cuando comenzamos a ver que gran parte de nuestras clientes era de Roldán. Muchas mujeres venían a diario al local de Funes y se volvían clientes muy frecuentes”, describió Belén, titular del local junto a Victoria, quien tuvo la iniciativa de abrir el primer local, y Eliana. “En 2020, con la mudanza, se sumó Eli, y el 14 de junio de este año me sumé yo. Somos personas muy semejantes a nivel personal, tranquilas, y nos gusta la atención al público. Con Viki somos amigas desde hace más de 20 años”, contó.

Más que Guapa fue mutando con el tiempo en la diversidad que ofrece, pero nunca abandonó la identidad que tuvo en sus orígenes. “Nuestra tienda comenzó como venta de ropa deportiva y, por la gran demanda que tuvimos, nos ampliamos a lo urbano y la noche. Por supuesto, dejamos firme nuestra esencia, que es la lencería y las prendas deportivas”, describió. “Nos destacamos por precio y calidad. Podes encontrar prendas de excelentes condiciones y a bajo costo. Siempre tratamos de mantener valores y enfocarnos en ser accesibles para todo el público”, detalló.

A la vez, compartir el emprendimiento hizo que la unión entre ellas se hiciera incluso más fuerte. “Con Viki somos madres de dos niños pequeños y eso hace que, por horarios y rutinas, podamos combinar juntas. Siempre una está dispuesta a la otra, y el día a día es mucho más fácil”, relató Belén. “Tenemos una amistad de mucho tiempo, pero desde que compartimos el negocio juntas nuestra relación se hizo mucho más sólida. Es un rubro que nos apasiona, usamos este emprendimiento como un lugar de disfrute y desconexión”, afirmó.

Atienden de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 16:30 a 20, y cuentan con diferentes medios de pago como efectivo, transferencia y tres cuotas con tarjeta de crédito. “Vienen vecinos de otros barrios, del pueblo histórico de Roldán, y otros que viven alejados del centro de Funes”, expresó, y destacó la recepción de las clientas en estos primeros meses. “Fue súper, están muy contentas. ADA nos recibió de una forma muy cálida, y la gente nos agradece día a día. Es un barrio que creció mucho en el último tiempo”, celebró.