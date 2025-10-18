Guantes en alto: el roldanense Felipe Balbi participó del Torneo Nacional Amateur en Santa Cruz

El joven boxeador Felipe Balbi, integrante de la escuela de boxeo Boxing Anderson y representante del Club Caza y Pesca de Roldán, participó en el Torneo Nacional Amateur que se desarrolló en Puerto Deseado, Santa Cruz, en la categoría hasta 52 kg.

En el sorteo inicial, Balbi debió enfrentar a un rival de la Delegación de la 4ª Región (Mendoza), precisamente una de las más fuertes del certamen. Su oponente fue Emanuel Alonso, boxeador con experiencia en dos campeonatos nacionales y con más de 30 combates, perteneciente a la escuela del ex campeón mundial y olímpico Pablo Chacón.

A pesar de la diferencia de experiencia, Balbi dejó todo sobre el ring y cayó por puntos, dejando una muy buena imagen y demostrando el estilo técnico y combativo que caracteriza al Boxing Anderson. Su entrenador, Pablo Anderson, destacó en diálogo con El Roldanense que esta participación “sirve como un valioso aprendizaje para seguir creciendo en su carrera como boxeador amateur”.

El equipo ya piensa en el futuro: “Sabíamos que se enfrentaría con los mejores del país. Le dije que esta derrota debía tomarla como experiencia, para seguir trabajando con disciplina, orden, sacrificio y perseverancia, y volver más fuerte en el Nacional 2026”, expresó el entrenador.

Desde Roldán, familiares, amigos y seguidores acompañaron a la distancia a Felipe, enviando su apoyo y orgullo por la representación de la ciudad en una competencia de nivel nacional.

El camino continúa, y el objetivo es volver en 2026 con más experiencia y la misma pasión por el boxeo.