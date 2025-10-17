La pequeña gimnasta roldanense que representó a la provincia y se subió al podio en un torneo regional

Parada en los escalones del podio, Maia Machuca levantó sus brazos tan alto como pudo. Así celebró haber sido una de las mejores en los torneos regionales de gimnasia realizados en Rosario. La roldanense de 9 años fue tercera en aparato compitiendo en nivel 1 pre infantil y representó a la selección de Santa Fe, que como equipo se llevó la medalla de oro. La gran actuación no solo la lleva a subir de nivel, sino que también la impulsa a ir por más.

“Empezó a hacer gimnasia hace cuatro años. Para ella esto significa una gran felicidad porque es mucho el esfuerzo que hace todos los días al entrenar y asistir a las competencias. Es una niña muy aplicada y responsable”, contó orgullosa su mamá, Cecilia, a El Roldanense. Maia, que entrena semanalmente en el CGR de Funes, había clasificado a esta instancia por sus puntajes en el certamen federativo, y pudo imponerse a chicas de Córdoba y Buenos Aires.

Luego de la celebración, la madre se refirió al esfuerzo que realiza la pequeña gimnasta. “Verla entrenar y sus resultados nos llena de orgullo y emociona mucho. Es un deporte costoso, de una semana a otra te dicen que son necesarios ciertos montos. Vendimos rifas para que compitiera”, describió. “La llevamos a entrenar tres veces por semana, tres horas cada día. Es un sacrificio que hacemos entre todos, aunque verla así hace que todo valga la pena, y más si ella es feliz”, aseguró.