Accidente fatal en la autopista: falleció el conductor de una camioneta
Ocurrió a la altura del kilómetro 336, a la altura de Carcarañá. El tránsito está interrumpido en el lugar.
Un accidente fatal se produjo cerca de las 15.30hs de este viernes en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Carcarañá: el conductor de una camioneta Nissan Frontier perdió la vida al colisionar con la parte trasera de un camión y luego despistar.
El tránsito está interrumpido en el lugar y se producen desvíos hacia la Ruta 9 a la altura del kilómetro 326, altura San Jerónimo.
El accidente se produjo a la altura del kilómetro 336, en sentido ascendente
