Accidente fatal en la autopista: falleció el conductor de una camioneta

Un accidente fatal se produjo cerca de las 15.30hs de este viernes en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Carcarañá: el conductor de una camioneta Nissan Frontier perdió la vida al colisionar con la parte trasera de un camión y luego despistar.

El tránsito está interrumpido en el lugar y se producen desvíos hacia la Ruta 9 a la altura del kilómetro 326, altura San Jerónimo.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 336, en sentido ascendente