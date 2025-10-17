La Región

Accidente fatal en la autopista: falleció el conductor de una camioneta

Ocurrió a la altura del kilómetro 336, a la altura de Carcarañá. El tránsito está interrumpido en el lugar.

17 DE octubre DE 2025

Un accidente fatal se produjo cerca de las 15.30hs de este viernes en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Carcarañá: el conductor de una camioneta Nissan Frontier perdió la vida al colisionar con la parte trasera de un camión y luego despistar.

El tránsito está interrumpido en el lugar y se producen desvíos hacia la Ruta 9 a la altura del kilómetro 326, altura San Jerónimo.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 336, en sentido ascendente

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de elroldanense (@elroldanenseok)

Más de esta sección

Hoy