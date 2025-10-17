Carcarañá: detuvieron a un hombre de 29 años acusado de abusar sexualmente de una joven discapacitada

Personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género Región II, dependiente de la Policía de Investigaciones, arrestó este jueves a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa judicial que investiga un hecho ocurrido en la localidad de Carcarañá, bajo la intervención del fiscal Franco Miatello, del Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez.

El detenido fue identificado como W. A. D., de 29 años, quien fue aprehendido en su lugar de trabajo, ubicado en calle Sarmiento al 1400.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 12 de junio pasado por el padre de la víctima, una joven de 20 años con discapacidad intelectual, quien habría sido sometida sexualmente por el imputado.

Por disposición del fiscal interviniente, el joven permanecerá detenido mientras se cumplen las diligencias de rigor, y se dispuso el secuestro de su teléfono celular.

El acusado fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional XVII San Lorenzo, donde quedó detenido y puesto a disposición de la justicia competente.