Orgullo local: una joven roldanense se consagró campeona provincial federativa de Gimnasia Deportiva

Julieta Aguirre y el pasado fin de semana salió campeona Provincial Federativo de Gimnasia Deportiva. Con este logró la joven deportista representará a la provincia en el torneo regional federativa que se viene en el corto plazo.

Julieta Aguirre tiene 11 años y práctica Gimnasia Deportiva en el Club San Telmo de Funes y el pasado fin de semana pasado logró salir campeona en los torneo regionales que se disputaron en Rosario. La deportista además quedó en el tercer puesto en el plano individual y misma ubicación por equipo. En tanto que además logró la segunda ubicación en Salto, tercera en viga y tercer puesto en suelo.

La deportista logró quedarse con el primer puesto del torneo provincial federativo y clasifico primera dentro de las 12 mejores atletas de la disciplina para representar a Santa Fe en los Regionales Federativos que se viene en el corto plazo.

‘‘Estamos muy orgullosos de lo que logró Julieta, pero más allá del resultado final, lo importante es el camino transitado y seguramente va poder seguir creciendo con las diferentes competencias que se vienen’’, señalaron desde su seno familiar en diálogo con este medio.