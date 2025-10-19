El CCUP sigue con sus festejos por los 120 años y se viene “La Noche de las Bodegas”

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) continúa celebrando sus 120 años de vida institucional con una serie de eventos especiales que reflejan el espíritu comunitario y la historia de uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad.

El próximo sábado 1° de noviembre, a las 21:30 hs, se realizará en el salón principal del club la esperada “Noche de las Bodegas – 120 Años CCUP”, una propuesta que combina música, gastronomía y degustación de vinos en un ambiente cálido y festivo.

El evento, organizado por la Subcomisión de Fútbol, contará con:

• 🎶 Banda en vivo y DJ

• 🍽️ Tapeo de comidas

• 🥂 Copa de regalo personalizada del CCUP

• 🎁 Sorteos y sorpresas durante la noche

El valor de la entrada es de $30.000 y para ampliar información los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del Club al 341 652 1025.

“Es una noche pensada para celebrar la historia y la identidad del CCUP, pero también para seguir construyendo comunidad. Cada brindis será por estos 120 años y por todo lo que viene. Lo recaudado se destinará íntegramente a culminar las obras en el predio de fútbol infantil, un sueño que seguimos construyendo entre todos”, expresó Román Guajardo, presidente de la Subcomisión de Fútbol.

El evento cuenta con el acompañamiento de reconocidas marcas como Cagnoli, Arbanit, Deubel, Ketsal, Café Guatemala, Kamar Hummus, Canut y Granet, que se suman como auspiciantes de esta celebración histórica.