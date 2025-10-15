Detienen a tres sospechosos por la brutal entradera a un hombre de 84 años en Funes

Tras el violento robo ocurrido durante la madrugada del 9 de octubre en una vivienda de calle Alberdi al 2000, Funes, donde un hombre de 84 años fue golpeado y despojado de una importante suma de dinero, personal policial llevó adelante una serie de allanamientos que culminaron con la detención de tres sospechosos y el secuestro de elementos de interés para la causa.

En horas de la madrugada del pasado 9 de octubre, cerca de la 1:00, personal del Comando Radioeléctrico de Funes fue comisionado a una vivienda ubicada en calle Alberdi al 2000 tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo modalidad entradera. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la víctima, identificada como Humberto C., de 84 años, quien relató que dos hombres de contextura robusta ingresaron a su domicilio tras violentar una puerta trasera de chapa.

Una vez dentro, los delincuentes lo golpearon y le sustrajeron 1.500 dólares, aproximadamente 2 millones de pesos y una tarjeta de débito a su nombre. Tras la huida de los agresores, se convocó a una ambulancia del SIES, cuyo personal médico, a cargo de la doctora Yanina Frangí, brindó curaciones por heridas en el rostro del hombre. La Policía solicitó la intervención del gabinete de la PDI y comenzó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Este martes, a las 17:25, y en el marco de la investigación, se realizaron allanamientos simultáneos en domicilios de calle Larrechea al 1500 de Rosario. Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de División Judiciales, Comisaría 23° de Funes y el grupo de irrupción GIRI, bajo orden del juez Fernando Sosa y con intervención de las fiscales Verónica Ballari y Carina Amadeo. Como resultado, fueron aprehendidos Maximiliano Juan Pablo K. y Gastón Z., además del secuestro de un vehículo que habría sido utilizado en el hecho y otros elementos vinculados a la causa.

Un tercer detenido tras tareas de vigilancia

Tras cumplimentar la orden judicial, los investigadores continuaron con tareas de observación encubierta en la zona de calles Servando Bayo, entre Ituzaingó y Pasco. Allí identificaron a un hombre que coincidía plenamente con las imágenes captadas durante el robo y que, incluso, vestía la misma remera utilizada esa noche.

Con autorización del fiscal de turno, Dr. Covani, los agentes iniciaron un discreto seguimiento. Esperaron a que el sospechoso se alejara de su domicilio y, al llegar a la intersección de calles Daract y Pasco, procedieron a su detención frente a un kiosco. El hombre fue identificado como José Emanuel A., de 38 años, quien fue trasladado a la División Judicial de la Unidad Regional II.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de Funes, mientras la víctima permanece bajo asistencia médica y contención tras el violento episodio.