Arrasaron en Rosario: pequeñas acróbatas roldanenses se llevaron todos los premios y clasificaron a la final nacional en Córdoba

El fin de semana pasado, el grupo de jóvenes acróbatas roldanenses que pertenecen al Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) que está a cargo de Flavia Bravo se destacó en la competencia Hydra, desarrollada en la ciudad de Rosario. La participación en el torneo le permitirá a las deportista disputar la gran final en Villa Carlos Paz a fines de mes.

La delegación de Roldán cosechó una impresionante cantidad de reconocimientos, obteniendo primeros, segundos y cuartos puestos, además de trofeos especiales por desempeño artístico, técnico y creatividad. Entre los galardones más destacados se encuentran los de Mejor Academia del Torneo, Mejor Coreógrafa y Mejor Profesora, coronando una presentación impecable tanto en lo deportivo como en lo humano.

“Estamos felices, fue un trabajo en equipo entre familias, profes y atletas. Se vio unión, compromiso y mucho esfuerzo. Es un torneo exigente, con reglamento estricto, y ver los resultados de tantas horas de práctica nos llena de orgullo”, destacó Flavia con orgullo.

Las deportistas que lograron subirse al podio fueron:

Camila Mas , 1ª en categoría Amateur Infantil B y mejor puntaje artístico.

Camila Cassano Albornoz , 1ª en Amateur Infantil A y mejor puntaje artístico.

Paulina Rustichelli Bina , 1ª en Amateur Avanzado, mayor puntaje técnico y mejor coreografía.

Delfina Juzefiszyn , 2ª en Amateur y mejor performance original y creativa.

Lola Núñez , 4ª en Amateur Avanzadas Infantil B.

Felicitas Giugge D’Onofrio , 1ª en Profesional Infantil B y mayor puntaje técnico.

Delfina Orsini , 2ª en Profesional Infantil B y mejor vestuario y maquillaje.

Uma Sueta y Vera Magliano, participantes destacadas en Profesional Infantil B.

El desempeño sobresaliente de todas ellas les valió la clasificación a la gran final nacional de Hydra, que se llevará a cabo en Villa Carlos Paz los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, donde volverán a representar con orgullo a la ciudad de Roldán.

“Nos trajimos todos los premios y el corazón lleno de alegría. Esto es el resultado del trabajo, la pasión y el compromiso de cada una de las niñas y sus familias”, concluyó Flavia, en diálogo con El Roldanense.