Arrasaron en Rosario: pequeñas acróbatas roldanenses se llevaron todos los premios y clasificaron a la final nacional en Córdoba

El grupo de pequeñas atletas de Roldán tuvo una destacada participación en la competencia Hydra, llevándose los principales premios, incluido el galardón a la Mejor Academia del Torneo. Las nueve atletas lograron la clasificación a la final que se desarrollará en Villa Carlos Paz.

15 DE octubre DE 2025

El fin de semana pasado, el grupo de jóvenes acróbatas roldanenses que pertenecen al Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) que está a cargo de Flavia Bravo se destacó en la competencia Hydra, desarrollada en la ciudad de Rosario. La participación en el torneo le permitirá a las deportista disputar la gran final en Villa Carlos Paz a fines de mes.

La delegación de Roldán cosechó una impresionante cantidad de reconocimientos, obteniendo primeros, segundos y cuartos puestos, además de trofeos especiales por desempeño artístico, técnico y creatividad. Entre los galardones más destacados se encuentran los de Mejor Academia del Torneo, Mejor Coreógrafa y Mejor Profesora, coronando una presentación impecable tanto en lo deportivo como en lo humano.

“Estamos felices, fue un trabajo en equipo entre familias, profes y atletas. Se vio unión, compromiso y mucho esfuerzo. Es un torneo exigente, con reglamento estricto, y ver los resultados de tantas horas de práctica nos llena de orgullo”, destacó Flavia con orgullo.

Las deportistas que lograron subirse al podio fueron:

  • Camila Mas, 1ª en categoría Amateur Infantil B y mejor puntaje artístico.

  • Camila Cassano Albornoz, 1ª en Amateur Infantil A y mejor puntaje artístico.

  • Paulina Rustichelli Bina, 1ª en Amateur Avanzado, mayor puntaje técnico y mejor coreografía.

  • Delfina Juzefiszyn, 2ª en Amateur y mejor performance original y creativa.

  • Lola Núñez, 4ª en Amateur Avanzadas Infantil B.

  • Felicitas Giugge D’Onofrio, 1ª en Profesional Infantil B y mayor puntaje técnico.

  • Delfina Orsini, 2ª en Profesional Infantil B y mejor vestuario y maquillaje.

  • Uma Sueta y Vera Magliano, participantes destacadas en Profesional Infantil B.

El desempeño sobresaliente de todas ellas les valió la clasificación a la gran final nacional de Hydra, que se llevará a cabo en Villa Carlos Paz los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, donde volverán a representar con orgullo a la ciudad de Roldán.

“Nos trajimos todos los premios y el corazón lleno de alegría. Esto es el resultado del trabajo, la pasión y el compromiso de cada una de las niñas y sus familias”, concluyó Flavia, en diálogo con El Roldanense.

