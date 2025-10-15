Arrasaron en Rosario: pequeñas acróbatas roldanenses se llevaron todos los premios y clasificaron a la final nacional en Córdoba
El grupo de pequeñas atletas de Roldán tuvo una destacada participación en la competencia Hydra, llevándose los principales premios, incluido el galardón a la Mejor Academia del Torneo. Las nueve atletas lograron la clasificación a la final que se desarrollará en Villa Carlos Paz.
El fin de semana pasado, el grupo de jóvenes acróbatas roldanenses que pertenecen al Espacio de Gimnasia Integral (E.G.I) que está a cargo de Flavia Bravo se destacó en la competencia Hydra, desarrollada en la ciudad de Rosario. La participación en el torneo le permitirá a las deportista disputar la gran final en Villa Carlos Paz a fines de mes.
La delegación de Roldán cosechó una impresionante cantidad de reconocimientos, obteniendo primeros, segundos y cuartos puestos, además de trofeos especiales por desempeño artístico, técnico y creatividad. Entre los galardones más destacados se encuentran los de Mejor Academia del Torneo, Mejor Coreógrafa y Mejor Profesora, coronando una presentación impecable tanto en lo deportivo como en lo humano.
“Estamos felices, fue un trabajo en equipo entre familias, profes y atletas. Se vio unión, compromiso y mucho esfuerzo. Es un torneo exigente, con reglamento estricto, y ver los resultados de tantas horas de práctica nos llena de orgullo”, destacó Flavia con orgullo.
Las deportistas que lograron subirse al podio fueron:
-
Camila Mas, 1ª en categoría Amateur Infantil B y mejor puntaje artístico.
-
Camila Cassano Albornoz, 1ª en Amateur Infantil A y mejor puntaje artístico.
-
Paulina Rustichelli Bina, 1ª en Amateur Avanzado, mayor puntaje técnico y mejor coreografía.
-
Delfina Juzefiszyn, 2ª en Amateur y mejor performance original y creativa.
-
Lola Núñez, 4ª en Amateur Avanzadas Infantil B.
-
Felicitas Giugge D’Onofrio, 1ª en Profesional Infantil B y mayor puntaje técnico.
-
Delfina Orsini, 2ª en Profesional Infantil B y mejor vestuario y maquillaje.
-
Uma Sueta y Vera Magliano, participantes destacadas en Profesional Infantil B.
El desempeño sobresaliente de todas ellas les valió la clasificación a la gran final nacional de Hydra, que se llevará a cabo en Villa Carlos Paz los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, donde volverán a representar con orgullo a la ciudad de Roldán.
“Nos trajimos todos los premios y el corazón lleno de alegría. Esto es el resultado del trabajo, la pasión y el compromiso de cada una de las niñas y sus familias”, concluyó Flavia, en diálogo con El Roldanense.