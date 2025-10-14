Plaza Pueblo: Ibarlucea estrena nuevo Paseo Comercial Abierto en un punto estratégico

La localidad de Ibarlucea marca un hito en su desarrollo comercial y social con el lanzamiento de Plaza Pueblo, un moderno Paseo Comercial Abierto diseñado para convertirse en el nuevo corazón de la comunidad. Ubicado estratégicamente en la calle B. Mitre 75, en el centro de la localidad, este mall ofrece una oportunidad inigualable para marcas que buscan consolidar o expandir su presencia en una región de creciente afluencia.

Desarrollado por la empresa Mastrodicasa Construcciones, el mall se distingue por su diseño industrial contemporáneo y una funcionalidad optimizada. El proyecto se distribuye en un lote de 595 m2, con 295 m2 cubiertos que albergan un total de 9 locales comerciales y 4 Locales Box.

Pensando en la máxima versatilidad comercial, cada unidad cuenta con pre-instalaciones completas de servicios (agua fría y caliente, desagües, aire acondicionado y tablero eléctrico), facilitando la adaptación a todo tipo de rubros como gastronomía, servicios, indumentaria, deportes, farmacias o ferreterías. Este diseño no solo garantiza un ambiente atractivo y funcional, sino que también está concebido como un espacio para comprar, pasear y encontrarse. Es una plataforma de crecimiento ideal y de alta visibilidad para emprendedores y marcas que apuestan por el dinamismo de Ibarlucea.

Ubicación Estratégica

La elección de B. Mitre 75 responde a una estrategia de máxima accesibilidad y captación de público, asegurando un flujo constante de potenciales clientes. La ubicación es clave por su proximidad a todos los puntos neurálgicos de Ibarlucea: desde el ingreso al pueblo que facilita el acceso de residentes y visitantes, hasta su cercanía al Centro Comunal, la Plaza Central y la Iglesia, lo que favorece la integración con la comunidad. Además, su vecindad con barrios privados y barrios en desarrollo es fundamental, ya que atrae a un público con mayor poder adquisitivo y proyecta un crecimiento demográfico futuro.

Una Experiencia Completa con Amenidades Pensadas para el Encuentro

Plaza Pueblo trasciende la simple oferta comercial al priorizar la experiencia del visitante. Se han diseñado cuidadosamente las siguientes comodidades para asegurar un paseo diferente y agradable:

Música funcional: Un ambiente sonoro agradable y envolvente en todos los espacios comunes.

Accesibilidad universal: Incluyendo baños para personas con movilidad reducida para garantizar una experiencia cómoda a todos los visitantes.

Plaza Infantil: Un espacio seguro y dedicado para que los más pequeños puedan disfrutar.

Plaza pet friendly: Un ambiente inclusivo para quienes visitan el paseo comercial junto a sus mascotas.

Áreas verdes e iluminación: Entornos cuidados que invitan al esparcimiento y garantizan seguridad y calidez.

Plaza Pueblo estará listo en los próximos meses para abrir sus puertas e inyectar un nuevo impulso al comercio de Ibarlucea, ofreciendo no solo locales, sino un verdadero punto de encuentro social.

Interesados en reservar espacios comerciales ya podrán hacerlo directamente al Wsp 3413 708028

Más info en www.mastrodicasa.com.ar o en www.plaza-pueblo.com.ar