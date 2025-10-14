La Trafic que embistió al joven roldanense pertenece a una reconocida productora de cumbia Santafesina

El joven roldanense Jonatan Pérez falleció el pasado 27 de septiembre, un día después de que salió de su hogar, al ser embestido por una camioneta en avenida Circunvalación y Urquiza, en Fisherton.Según lo informado por Fiscalía al conductor del vehículo se le formó una causa por el delito de homicidio culposo y la Trafic pertenece a una reconocida productora de cumbia Santafesina.

Cerca de la medianoche del viernes 26 de septiembre, una Fiat Ducato que circulaba hacia el norte por Circunvalación, en inmediaciones de calle Tucumán, atropelló al joven roldanense, Jonatan Pérez, que intentaba cruzar la arteria a pie. Producto del impacto, sufrió la fractura de cráneo y una fractura expuesta de tibia derecha.

Según se pudo saber la combi pertenecía a una reconocida productora de cumbia santafesina,y el conductor se identificó como M.F, al cual se le formuló una causa por el delito de homicidio culposo. El conductor permaneció en el lugar, hasta que la víctima fue asistida. M.F. fue demorado, fichado y se dispuso su libertad, encontrándose a disposición de la Fiscalía.

La Fiscal Dra. Prunotto de la Agencia de siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía, es la responsable que lleva las investigaciones del caso.