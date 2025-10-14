Franco Mastantuono bajo el microscopio de 1xBet: en qué destaca nuestro prodigio cuando juega con el Madrid y en qué no

En la sexta jornada de La Liga, el mayor talento futbolístico de Argentina marcó su primer gol con el Real Madrid y ayudó a su nuevo equipo a conseguir una victoria por 4-1 a domicilio contra el Levante. En esta reseña de 1xBet, te contamos cómo está evolucionando la carrera de Franco Mastantuono tras dejar el River Plate y evaluamos sus perspectivas con los Merengues.

Cada minuto en el campo es invaluable

Florentino Pérez sigue aplicando su estrategia de fichajes en el mercado sudamericano, comprando jugadores prometedores a precios razonables. Las inversiones en Vinícius Júnior y Rodrygo han dado sus frutos. Ahora es el turno de Mastantuono.

Los aficionados argentinos y el cuerpo técnico de nuestra selección nacional tenían dudas sobre si Franco tendría suficiente tiempo de juego, dado el alto nivel de competencia dentro del Real Madrid. Hasta ahora, todo va perfectamente para nuestro prodigio.

Nuestro chico tuvo un gran debut en la Champions League con el Real Madrid y jugó en 6 de los 7 partidos de liga. Franco aún no es titular habitual y está luchando por ganarse un puesto en el equipo junto a Rodrygo, Brahim Díaz y Arda Güler.

¿Qué dicen las cifras?

WhoScored y Sofascore, los principales centros de estadísticas futbolísticas, han valorado las actuaciones de Mastantuono en La Liga con un 6,82 y un 6,75 sobre 10. Según estas cifras, Franco se encuentra entre los 10 mejores jugadores del Real Madrid, por delante de Brahim Díaz (6,57) y Rodrygo (6,29).

Xabi Alonso confía en el joven argentino porque lo considera un excelente jugador de equipo. Mastantuono tiene una alta precisión en los pases, superior al 90 %. Al mismo tiempo, Franco no descuida sus tareas defensivas: de media, gana el 45 % de sus duelos y recupera 2,3 balones por partido.

Nuestro prodigio aporta al equipo merengue el equilibrio necesario entre soluciones creativas en ataque y fiabilidad en defensa. Mastantuono aún se está adaptando a su nuevo equipo, pero ya está intentando tomar la iniciativa. Promedia 1,5 regates exitosos por partido en La Liga.

El papel de Mastantuono en las ideas tácticas de Xabi Alonso

Tras varios experimentos tácticos fallidos en el Mundial de Clubes, el entrenador del Real Madrid decidió abandonar su formación favorita, el 3-4-2-1. Al comienzo de la temporada, Xabi Alonso está combinando hábilmente las formaciones más clásicas 4-2-3-1 y 4-4-2, adaptándose a los puntos fuertes y débiles de cada rival.

La evolución táctica del vasco sin duda ha beneficiado a Franco. Puede jugar como extremo derecho o centrocampista, así como sustituir a Arda Güler en la posición de mediapunta. En una formación con cuatro defensas, Mastantuono puede desplegar todo su potencial ofensivo y convertirse en un jugador importante para el renovado Real Madrid.

Los principales puntos fuertes de Franco Mastantuono

El argentino es quizás el único extremo derecho natural en el equipo de Xabi Alonso. La posición principal de Rodrygo es en la banda izquierda, mientras que Brahim Díaz ha jugado sus mejores partidos como número 10. Por lo tanto, Mastantuono tiene cierta ventaja sobre sus competidores.

En verano, los medios españoles informaron de que Rodrygo estaba a punto de dejar la soleada Madrid para irse a la lluviosa Inglaterra. Si el brasileño abandona el Real Madrid en invierno, Franco tendrá aún más minutos de juego y oportunidades para demostrar su valía.

¡Sigue la trayectoria del mayor talento de nuestro país y disfruta de los goles de Mastantuono en el club más exitoso de Europa!