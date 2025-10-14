Jóvenes talentos: cinco chicos del club San Lorenzo son seguidos de cerca por clubes importantes del fútbol nacional

Las divisiones inferiores del club San Lorenzo de Roldán siguen dando sus frutos. Una muestra clara de ello es que cinco chicos que juegan en las infantiles del Cuervo son seguidos de cerca por equipos de renombre del fútbol nacional. A la par de su crecimiento en la institución local, los jóvenes seleccionados estarán a prueba con otras camisetas para continuar con su crecimiento deportivo.

Uno de ellos es Eugenio Zucco, que fue elegido por el área de captación de Newell’s y esta semana entrenará en el predio de Bella Vista. Por su parte, el defensor central Ciro López y el mediocampista ofensivo Bautista García entrenan en Rosario Central. El primero ya tuvo su segunda práctica, en tanto el segundo entrenará esta semana en las canchas de Granadero Baigorria. Los tres chicos son categoría 2012.

En paralelo, el mediocampista Mateo Mansilla y el delantero Joaquín Pagliaro, ambos nacidos en 2014, son seguidos por los ojeadores del club bonaerense Ferro Carril Oeste. “Felicitaciones a los chicos y sus profes. Esto es fruto de su trabajo y el de nuestro equipo de coordinación”, comunicó la comisión directiva de San Lorenzo en sus redes sociales.

Cerraron el arco con candado

El propio Zucco y Lorenzo Suárez, arqueros de la categoría 7ma del Cuervo roldanense, le pusieron llave al arco. Así, su valla fue la menos vencida en el torneo Apertura de la Cañadense entre 21 equipos, con solo 13 goles recibidos.