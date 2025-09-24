Historia de las apuestas: desde la antigüedad hasta nuestros días

El juego forma parte de la vida humana desde hace miles de años. Esta reseña 1xBet te guiará a través de las etapas clave del desarrollo de las apuestas.

Cómo empezó

Se cree que el prototipo de las apuestas modernas apareció incluso antes de nuestra era, en tiempos de los Juegos Olímpicos, las carreras de cuadrigas y las luchas de gladiadores. Por aquel entonces, los antiguos atenienses y romanos elegían un favorito en una competición, hacían una apuesta (a menudo ni siquiera con dinero) y luego celebraban una victoria o se iban a casa sin nada.

Totalizador

Hace 200-250 años, las carreras de caballos eran una de las pocas actividades de ocio que podían considerarse «deportivas». Los espectadores apostaban en las carreras de caballos y participaban en el totalizador, un pasatiempo popular de la época. El nombre procede de la palabra francesa totaliser, que significa «resumir».

En aquella época, a los caballos más fuertes se les cargaba con pesos de plomo, los llamados hándicaps, para al menos igualar de algún modo las posibilidades de los participantes en la carrera. La palabra hándicap sigue siendo hoy uno de los términos clave en el mundo de las apuestas y se refiere a una ventaja virtual concedida a un equipo o atleta.

Con el tiempo, el término «totalizador» ha adquirido un significado más amplio y hoy en día ya no se asocia exclusivamente a las carreras de caballos. Mientras tanto, en algunos países, como Inglaterra, las carreras de caballos sólo son superadas en popularidad por el fútbol.

Fue en esa época cuando aparecieron las primeras cuotas. En 1790, un inglés llamado William Ogden estableció la relación entre el importe de la apuesta y la probabilidad de que ganara cada caballo.

La primera casa de apuestas

En 1850, las apuestas trascendieron los hipódromos cuando Fred Swindell y Leviathan Davis abrieron la primera casa de apuestas en Londres. Estos empresarios británicos hacían pronósticos deportivos, imprimían y distribuían folletos con probabilidades para todos los participantes en competiciones y aceptaban apuestas.

Tiempos difíciles

A finales del siglo XIX y principios del XX, las apuestas estaban estrictamente prohibidas en varios países. Sin embargo, no se pudo reprimir la pasión de la gente por el juego. Las casas de apuestas clandestinas empezaron a aparecer por todas partes, y muchas de las actividades de los corredores de apuestas estaban, de un modo u otro, relacionadas con el crimen organizado.

Legalización del negocio del juego

En la segunda mitad del siglo pasado, la relación entre el Estado y las casas de apuestas en algunos países cambió hacia un enfoque orientado a los negocios, y las oficinas de apuestas se convirtieron en algo habitual. Hoy en día, siguen funcionando las casas de apuestas. En ellas, la gente no sólo puede hacer pronósticos, sino también reunirse con personas de ideas afines para ver las retransmisiones de los partidos en directo en pantallas gigantes en un ambiente agradable, con cerveza y aperitivos ligeros.

Apuestas en línea

Con el rápido avance de la tecnología en el siglo XXI, la necesidad de casas de apuestas físicas ha desaparecido de forma natural, hoy en día, se puede acceder a una casa de apuestas directamente desde la pantalla de un smartphone. La mayoría de los usuarios modernos prefieren ahorrar tiempo y realizar apuestas 24/7 desde cualquier lugar.

La empresa de apuestas 1xBet y otros operadores del sector del entretenimiento del juego mejoran constantemente sus sitios web y aplicaciones, añadiendo nuevas funciones para realizar apuestas. Por ejemplo, hace poco, 1xBet Argentina introdujo una nueva opción, 1xBet.TV.

1xBet.TV te ahorra la búsqueda: toda la información deportiva que importa, en un solo lugar. Considéralo tu asistente deportivo digital: selecciona contenido verificado de múltiples fuentes sobre fútbol, tenis, esports, MMA y más. ¿Necesitas estadísticas clave antes de apostar? Encontrarás historial de enfrentamientos directos, previas de partidos, estadísticas detalladas y actualizaciones en tiempo real, todo sin interrupciones.

El afán por competir y demostrar la superioridad sobre el adversario está arraigado en la naturaleza humana, por lo que las apuestas han seguido siendo una de las formas de entretenimiento más populares desde la antigüedad hasta nuestros días.