Objetivo dengue: las estrategias que aplicará la Municipalidad para frenar al mosquito

Con el objetivo de reforzar la prevención y el control del dengue de cara a la próxima temporada estival, la Municipalidad de Roldán presentó su Plan de Acción 2025/26 en la Sala Italia, bajo el lema “Objetivo Dengue Roldán: se prepara, se protege y cuida”.

El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente interino, Carlos Manuel Alustiza y la secretaria de Gobierno y Coodrinadora General de Gabinte, Marisabel Mendoza, y contó con la presencia de Agustín Callegari, secretario de Salud Pública, y Brenda Zaldívar, subsecretaria de Medio Ambiente, quienes detallaron las acciones que se implementarán en toda la ciudad. La iniciativa se realiza en conjunto con el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia.

Entre las estrategias previstas se destacan operativos de fumigación, campañas de concientización, descacharrado, salidas puerta a puerta, aplicación de larvicidas, entrega de kits educativos a escuelas, regulación de volquetes y la campaña “Vereda Limpia”.

Además, desde la temporada pasada funciona el Área de Control de Vectores, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente, una estructura profesional y permanente destinada a enfrentar el dengue y otros vectores.

“Roldán demuestra que la prevención organizada, el trabajo intersectorial y el compromiso ciudadano pueden transformar la realidad. El dengue es un desafío, pero juntos somos más fuertes”, afirmaron las autoridades.

Cómo se reproduce el mosquito y cómo prevenirlo

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se reproduce en recipientes con agua estancada, tanto naturales como artificiales. Ejemplos comunes incluyen baldes, floreros, bebederos de mascotas, neumáticos y huecos en árboles.

Recomendaciones:

>> Vaciar, tapar o desechar objetos que acumulen agua.

>> Dar vuelta los recipientes en uso (baldes, envases vacíos, juguetes).

>> Cambiar el agua de floreros con frecuencia.

>> Cepillar los bordes de bebederos de animales.

>> Mantener patios y jardines desmalezados.

>> Limpiar canaletas y desagües.

>> Tapar tanques de agua y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

>> Síntomas del dengue y medidas de cuidado.

>> Los principales síntomas incluyen fiebre alta, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza y detrás de los ojos, sarpullido, diarrea, pérdida de apetito y cansancio extremo. Ante la aparición de signos compatibles, se recomienda consultar de inmediato a un centro de salud, donde la atención es gratuita.

Durante la enfermedad, se aconseja:

>> No automedicarse (evitar ibuprofeno, aspirina e inyecciones; solo paracetamol).

>> Hidratarse adecuadamente (más de 2 litros de agua por día).

>> Hacer reposo.

>> Usar repelente para evitar contagiar a otros.

Con estas medidas y la articulación entre municipio, provincia y ciudadanía, Roldán busca llegar a la temporada estival 2025/26 preparado, protegido y cuidado, minimizando los riesgos del dengue.