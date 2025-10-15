Todos los ganadores del torneo Coco Pascuttini organizado por Rosario Central con Roldán como sede

El pasado domingo se vivió una gran jornada de fútbol en el predio del Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) de Roldán, subsede oficial del Torneo Coco Pascuttini, organizado por Rosario Central.

Con una excelente participación de clubes de la región, se disputaron las finales de las Copas Oro, Plata, Bronce e Hierro, en un marco de respeto, entusiasmo y compañerismo.

Resultados finales:

🥇 Copa de Oro: Campeón Unión de Álvarez – Subcampeón El Porvenir

🥈 Copa de Plata: Campeón Gran Rosario – Subcampeón CCUP Roja

🥉 Copa de Bronce: Campeón San Lorenzo – Subcampeón Defensores de Funes

⚙️ Copa de Hierro: Campeón Defensores de Funes – Subcampeón CCUP Azul

Distinciones individuales:

⚽ Goleador del torneo: Nacho Rodríguez Fernández (CCUP Roja)

🧤 Valla menos vencida: Unión de Álvarez.

Desde la organización felicitaron especialmente a Unión de Álvarez y El Porvenir, quienes clasificaron a las instancias finales que se disputarán en Rosario Central.

El evento fue impulsado por la Subcomisión de Fútbol Infantil y Juvenil del CCUP, con la colaboración de profesores, familias y voluntarios que trabajaron durante todas las jornadas.

“Más allá de los resultados, lo más valioso fue el espíritu deportivo, el respeto entre las instituciones y el disfrute de los chicos en la cancha”, destacó Román Guajardo mandamás del fútbol del CCUP.