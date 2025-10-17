Nueva Constitución: en qué beneficia a Roldán y qué mejoras traerá a la ciudad

El pasado jueves 16 de octubre, en la Plaza San Martín, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, encabezó el acto de juramento de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe.

El mandatario local, junto a los concejales y miembros del Departamento Ejecutivo, prometió respeto, fidelidad y cumplimiento al nuevo texto constitucional “en representación de todos los roldanenses”.

El encuentro reunió también a la diputada provincial, Silvana Di Stefano, a autoridades, representantes de instituciones y vecinos, en una jornada que buscó acercar la reforma constitucional al ámbito local, promoviendo la participación ciudadana en un proceso histórico para la provincia.

Tras el acto, Escalante y Di Stefano dialogaron con El Roldanense y se refirieron a qué beneficios y mejoras trae a Roldán la nueva carta magna provincial.