Más de 20 allanamientos en Roldán, Funes y Rosario por venta de drogas: varios detenidos

La División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario realizó 21 allanamientos este jueves en Rosario, Funes y Roldán por una investigación por venta de droga. Los agentes, por pedido de los fiscales federales Franco Benetti y Matías Scilabra, detuvieron a varias personas y secuestraron marihuana, cocaína, tusi, cristales, éxtasis, dos armas de fuego y dinero en efectivo, entre pesos y dólares.

Los operativos, autorizados por el juez de Garantías Carlos Vera Barros, se hicieron tras dos años de medidas investigativas del Ministerio Público Fiscal y la Procunar, donde se estableció la conformación de una presunta estructura integrada por 16 personas.

Según lo reconstruido, los implicados operaban mediante una estructura flexible que incluía modalidades de venta al menudeo (“delivery”), almacenamiento de sustancia y distribución a mediana escala, con puntos activos en distintos barrios del sur y centro de Rosario.

Algunos de los domicilios allanados este jueves están en Jujuy al 1500, Paraguay al 2000, Mitre al 1700, Zeballos al 1600 y Maipú al 1900. En una de las propiedades se halló un indoor de marihuana y en otro dos kilos de cocaína.

Los allanamientos permitieron secuestrar también teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación que será objeto de peritajes digitales en los próximos días. Por el momento, seis personas quedaron a disposición de la Justicia federal.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas de investigación federal y las fuerzas de seguridad, remarcando que la causa continúa en etapa de instrucción con medidas complementarias en curso.

Fuente: Rosario3