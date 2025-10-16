Di Stefano: “Para defender los intereses de Santa Fe en el Congreso necesitamos representantes que conozcan nuestra realidad”

La diputada provincial y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, expresó su respaldo a la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza la actual vicegobernadora Gisela Scaglia, dentro del frente Provincias Unidas que competirá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Vamos a defender los intereses de Santa Fe y tenemos que hacerlo con gente de acá, como Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi. Conocen nuestra realidad, no viven en Buenos Aires y son los indicados para representar a la provincia en el Congreso”, sentenció Di Stefano, quien acompañó a los candidatos en una intensa recorrida por localidades del departamento San Lorenzo, que incluyó Ricardone, Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo.

“Somos el proyecto para que Argentina salga adelante. La candidatura de Scaglia representa la continuidad de un camino que venimos construyendo en Santa Fe de la mano del gobernador Maximiliano Pullaro, con una gestión que defiende la producción, el trabajo y la transparencia institucional”, aseguró la presidenta del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la provincia.

En el mismo sentido, Scaglia aseveró que la nómina que encabeza es “la única alternativa para llevar el modelo de Santa Fe al país. Le pido a la gente que nos acompañe y el 26 de octubre busque la U en la boleta única. Somos parte de un proyecto nacional que encabezan gobernadores de todo el país que desde sus provincias piensan en una Argentina de futuro”, dijo.

Por su parte, la diputada nacional Melina Giorgi mencionó que “quienes conformamos esta lista representamos el plan de orden y eficiencia que se lleva adelante en Santa Fe. Somos parte de una gestión presente, que transforma cada rincón de la provincia con hechos concretos”.

Agenda en el departamento San Lorenzo

El equipo de Provincias Unidas desarrolló una intensa agenda en distintas localidades del departamento San Lorenzo. En Ricardone visitaron el Playón Deportivo, financiado por el programa de Obras Urbanas del Gobierno provincial, y recorrieron los trabajos en el nuevo edificio que se destinará a la Escuela de Educación Secundaria con una inversión parcial de 2.300 millones de pesos.

Posteriormente, en Puerto General San Martín, visitaron el Centro de Jubilados y entregaron un aporte del programa Brigadier al Club Puerto Unidos.

En Timbúes recorrieron la Escuela Campo Mateo Nº 1272, donde finaliza la construcción de dos nuevos espacios educativos en el marco del programa 1000 Aulas. Además, se otorgó un aporte del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a la compra de mobiliario y equipamiento escolar.

Finalmente, en San Lorenzo, la recorrida incluyó una visita al Club Red Star y una reunión departamental de Unidos, en la que referentes locales y provinciales reforzaron su compromiso con el desarrollo regional y la representación de los intereses santafesinos en el Congreso Nacional.