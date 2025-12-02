Beneficiarios de Anses: aumento, aguinaldo y haberes de Diciembre 2025

Comienza el mes de diciembre y, como sucede cada cierre de año, llegan los nuevos aumentos mensuales y el tan esperado aguinaldo. La abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, acerca la información oficial para que todos los vecinos puedan mantenerse informados de manera clara y precisa.

A partir de diciembre de 2025, los haberes vuelven a actualizarse con un incremento del 2,34% respecto del mes anterior. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $340.879,59, a lo que se suma la continuidad del bono extraordinario fijo de $70.000, vigente desde meses anteriores. Este mes, además, se incorpora el pago del aguinaldo, por lo que el monto total bruto para un jubilado que percibe la mínima ascenderá a $581.319,38.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber total de diciembre será de $479.055,50, tomando como base un haber de $272.703,67, al que se le adicionan los $70.000 del bono y el aguinaldo correspondiente.

Por su parte, para aquellos beneficiarios que cobran más que la mínima, el haber máximo bruto que ANSES abonará en diciembre, incluyendo el aguinaldo, será de $3.440.695,38, compuesto por el haber de $2.293.796,92 más el aguinaldo de fin de año.

Es importante recordar cómo se calcula este beneficio adicional: el aguinaldo surge del mejor haber percibido entre los meses de julio y diciembre, dividido por la mitad. Ese monto se suma a los haberes de diciembre junto con el bono de $70.000 y el aumento por inflación correspondiente al mes.

Todos estos valores deben interpretarse como montos brutos, ya que sobre ellos se aplican los descuentos por obra social, cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES. Por eso, el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser menor al informado inicialmente.

¿Cuándo comienzan los pagos de diciembre?

• Martes 9 de diciembre: comienza el cronograma de pagos para quienes cobran la mínima, iniciando con los DNI finalizados en 0.

• Miércoles 17 de diciembre: se abonarán los haberes superiores a la mínima.

Ese mismo 9 de diciembre, todos los jubilados y pensionados podrán consultar su liquidación previsional en el portal Mi ANSES, ingresando con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí podrán ver el monto exacto a cobrar, ya con los descuentos aplicados, y es recomendable revisarlo antes de acercarse al banco para evitar sorpresas o confusiones.

Si al revisar la liquidación aparecen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, pueden contactarse conmigo para que analicemos juntos la situación en forma personalizada. Además, para quienes necesiten una guía práctica, en mi canal de YouTube (evelynporceldeperaltaabogada) pueden encontrar un tutorial sencillo y paso a paso para descargar la liquidación de manera rápida y segura.