Obras privadas en marcha: pesos pesados de la construcción ponen primera en Roldán

Después de cinco años de tener el proyecto aprobado, la empresa Transatlántica (TSA Desarrollos) pone primera con Distrito Roldán, el barrio abierto de unos 170 lotes ubicado sobre la ruta 9 entre calle Granada y Maíz. Lo hace en sociedad con la constructora Edeca, una de las líderes en lo que respecta a obra pública en la provincia de Santa Fe.

Según pudo saber El Roldanense, a fines de noviembre se verán los primeros avances de obra con la demarcación y apertura de calles internas. Este desarrollo reserva todo su frente sobre la Ruta 9 para lotes comerciales y entre las obras públicas acordadas con el municipio se cuenta la pavimentación de toda la colectora así como también las calles transversales al barrio en formación, lo cual mejorará el entorno de Don Quijote.

En cuanto a la venta, se están terminando de definir por estos días cuestiones de forma entre las firmas y la intención es salir a comercializar a fin de mes en una etapa de pre venta. Las inmobiliarias que tendrán a cargo esta tarea ya se encuentran planificando las acciones para salir con todo al mercado, con precios promocionales.

En cuanto al barrio de Pecam, ubicado sobre la A012 y Carlos Gardel (entre los barrios Tu Lugar y Villa Flores), previo a las elecciones se habían visto movimientos con el corte de malezas y esta semana se pudo ver que ya fue colocado el cartel de ingreso donde se debeló el nombre que tendrá: Pueblo Lago.

El proyecto es ambicioso y contempla la venta de lotes de entre 600 y 800 metros cuadrados que ya se empezaron a promocionar en redes sociales.

Pueblo Lago también viene acompañado de importantes obras de infraestructura como la pavimentación de calle Alberdi desde la autopista a Gardel, la pavimentación de calle Echagüe desde la ruta 9 a Gardel y la pavimentación de calle Los Ceibos desde Gardel hasta Villaguay. Además prevé un Parque Lineal público con juegos, iluminación, forestación y mobiliario urbano, y la creación de un reservorio para contener y mejorar el escurrimiento del barrio Villa Flores.