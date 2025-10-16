Gabriela Sosa reclamó la Emergencia Nacional en Violencia de Género y sostuvo: “Nos matan el odio y la pobreza”

La roldanense Gabriela Sosa tiene una amplia trayectoria en la militancia de causas feministas. Como Directora Ejecutiva de Mumalá encabezó numerosos reclamos y se puso al hombro batallas ideológicas y de fondo que la llevaron a ser una referente en la materia. Hoy, como candidata a Diputada Nacional por el Frente Amplio por la Soberanía, alza nuevamente esa bandera.

“Hubo 196 femicidios en la Argentina a fecha de hoy, de los cuales 29 ocurrieron en Santa Fe. Sólo en el mes de octubre, fueron 11 los asesinatos por la modalidad más extrema del machismo y por las economías delictivas vinculadas al narcotráfico que se montan en la exclusión y la pobreza. Víctimas fatales de un odio promovido y validado desde las principales voces que gobiernan el país, y también de sus medidas sociales y económicas que nos arrojan como presas en extrema vulnerabilidad al narco y al tratante que blanquean dinero y portan armas con mayor facilidad y sin control”, expresó, con números concretos sobre la mesa.

“El presidente, sus ministros, sus soldados ideológicos del fundamentalismo conservador en la batalla cultural, expresaron una y otra vez un odio antiderechos, antimujeres, antilgbtiq+, antifeministas, que hoy ya no es sólo digital sino que se convierten en ataques que matan de verdad”, aseveró.

Sosa también hizo hincapié en los programas para el abordaje de la violencia de género que fueron desmantelados por el Estado nacional, así como también se destruyeron políticas sociales alimentarias y de fortalecimiento de los lazos solidarios, “hubo un facilitamiento para el desarrollo de delitos que usan nuestros cuerpos como trofeo o mercancía, explotación que nos pluriemplea y endeuda, destrucción de la salud pública, entre tanto más que son obras de Milei y que nos exponen a múltiples violencias y liquidan nuestras vidas”, puntualizó.

“Estamos en Emergencia en Violencia de Género y en Emergencia Social Comunitaria, las Mujeres de la Matria Latinoamericana volveremos a presentar en el Congreso proyectos para que se asuma de una vez por todas la gravedad de la situación. Cuando nos preguntan ¿Dónde están las feministas? respondemos: como siempre, luchando por vivir sin violencias, para que se respeten nuestros derechos constitucionales, construyendo más Feminismo contra el saqueo y la crueldad”, finalizó.