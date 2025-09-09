Media sanción al proyecto de Traferri sobre salud mental y consumos problemáticos en las escuelas

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción, en la sesión del último jueves, al proyecto impulsado por el senador Armando Traferri que establece la obligatoriedad de la educación integral en salud mental y adicciones en los niveles primario, secundario, terciario y en la formación docente, tanto en instituciones públicas como privadas.

“Este proyecto no es mío, es de los jóvenes. Yo soy simplemente el vehículo transmisor de una demanda de miles de estudiantes que vienen pidiendo que nos hagamos cargo de esta problemática”, sostuvo Traferri al agradecer el acompañamiento de sus pares.

La propuesta legislativa tiene como objetivo incorporar contenidos específicos sobre salud mental y consumos problemáticos en el sistema educativo provincial, garantizando la formación docente continua, la creación de espacios de contención y diálogo, y la implementación de una asignatura con espacio curricular propio.

El senador recordó que la iniciativa surgió a partir del programa Jóvenes al Senado con el que viene trabajando hace dos años en escuelas secundarias del departamento San Lorenzo. “Cada vez que escuchamos a los chicos, aparecen dos demandas principales: salud mental y adicciones, y en menor medida educación financiera. A los chicos y los jóvenes no hay que decirles qué hacer. Hay que escucharlos y ver cómo los podemos ayudar. Por eso decidí escucharlos y traer su voz a esta Legislatura con este proyecto”, explicó.

Traferri también subrayó la importancia de reconocer la amplitud de las adicciones: “Aprendí que no se trata sólo de drogas o alcohol. Todos podemos tener algún tipo de adicción, y la escuela debe darnos herramientas para entenderlo y prevenirlo”.

Finalmente, el legislador instó a que la Cámara de Diputados avance cuanto antes con el tratamiento del proyecto. “Celebro que este Senado haya dado media sanción. Ahora necesitamos que Diputados lo trate y lo apruebe, porque los jóvenes nos están pidiendo una respuesta concreta y no podemos seguir demorando”, concluyó.