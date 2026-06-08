Mirá el Mundial en un Smart 50: la Muni de Roldán sortea un tele entre quienes se inscriban para recibir la TGI digital

La Municipalidad de Roldán informa que, a partir del 1° de julio, la Tasa General de Inmuebles dejará de emitirse en formato papel y pasará a ser exclusivamente digital. La medida forma parte del proceso de modernización y digitalización de los servicios municipales, con el objetivo de brindar una gestión más ágil, eficiente y sustentable.

A través de la Tasa Digital, los vecinos podrán recibir sus boletas de manera electrónica, acceder a ellas desde cualquier dispositivo y realizar el pago de forma rápida y segura mediante las herramientas de pago online disponibles.

La iniciativa ofrece múltiples beneficios. Por un lado, contribuye al cuidado del ambiente al reducir significativamente el uso de papel. Además, quienes opten por adherirse al débito automático podrán evitar olvidos y despreocuparse de las fechas de vencimiento, garantizando el pago en término de sus tributos.

Con el propósito de fomentar la adhesión a este sistema, todos los contribuyentes que se sumen a la Tasa Digital antes del 30 de junio participarán del sorteo de un Smart TV de 50 pulgadas.

Desde el municipio destacaron que esta transformación representa un paso más hacia una administración moderna, cercana y comprometida con el uso responsable de los recursos, facilitando a los vecinos el acceso a los servicios municipales a través de herramientas digitales.

Para adherirse a la Tasa Digital y/o al débito automático, los interesados pueden realizar el trámite de manera online en roldan.gov.ar o acercarse personalmente a la Municipalidad de Roldán, ubicada en Bv. San Martín 1018, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas.