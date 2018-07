Polémica por carteles “pro vida”: responde la agrupación que confeccionó los afiches Suma un nuevo capítulo el debate generado en torno a letreros contra la despenalización del aborto exhibidos en la Municipalidad y el Concejo.

Este miércoles se conoció una nota de la agrupación feminista MuMaLá Roldán pidiendo al Ejecutivo que retire carteles contrarios a la despenalización del aborto colgados en las paredes del Municipio. Con anterioridad un vecino había planteado una queja al encontrarse con los afiches mientras realizaba un trámite.

El colectivo Roldán Te Quiero Pro Vida fue el que confeccionó los letreros en cuestión y su referente Mariángeles Pedretti salió a defender el accionar: “Nosotros hicimos los carteles, pero no sé quién los colgó. De todas formas no pediría que los retiren, porque no estamos en desacuerdo con expresar nuestra forma de pensar y Roldán es una ciudad que se declaró pro vida en una ordenanza en 2013 por unanimidad y por el Ejecutivo”.

Este medio intentó contactarse con el intendente José María Pedretti para conocer cuál será la reacción del municipio ante el pedido formal de MuMaLá, pero el mandatario regresa recién el lunes a la ciudad de un viaje que tenía programado y, según confiaron desde su entorno, recién ahí sentará posición pública al respecto.

La nota presentada por la organización feminista solicita que la Municipalidad “esté a la altura de las prerrogativas constitucionales acerca de sus acciones y funcionamiento, disponiendo el inmediato retiro de los carteles”. Lo mismo será planteado ante el Concejo, donde también habría afiches exhibidos.

Cabe recordar que el cuerpo deliberante se manifestó de modo reciente y por unanimidad a favor de “concientizar sobre la necesidad de defender la vida humana desde el momento de la concepción en el vientre de la madre”.