Operativo verano: dos conductores dieron positivo de alcoholemia en Roldán durante el fin de semana

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Control, continúa desarrollando el “Operativo Verano 2025/2026”.

En este marco, durante el último fin de semana se detectó una alcoholemia positiva sancionable de 0,55 g/l, como resultado de los controles preventivos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Los operativos se llevan adelante de manera articulada entre la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Guardia Urbana y el Centrod de monitoreo, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir los riesgos en la vía pública.

Además, la Guardia Urbana realizó un Operativo en Movimiento, que incluyó identificación de vehículos y conductores. En este contexto, en la intersección de Boulevard San Martín y Urquiza, se procedió a la remisión de una motocicleta Keller 110 color gris, cuyo conductor presentaba alcoholemia positiva de 0,36 g/l, circulaba sin chapa patente visible y no contaba con póliza de seguro vigente al momento del control.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de estos controles preventivos para promover una conducción responsable y cuidar la seguridad de todos los vecinos.