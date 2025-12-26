Oportunidad en Las Tardes, Roldán: casa de dos dormitorios con piscina en venta
Una propiedad ideal para quienes buscan comodidad y calidad de vida, con todos los servicios disponibles. Toda la info a un clic.
Marca Negocios Inmobiliarios tiene en venta esta propiedad en barrio Las Tardes, Roldán:
Viví en una zona tranquila, segura y con entorno natural 🌿
Esta propiedad es ideal para quienes buscan comodidad y calidad de vida, con todos los servicios disponibles.
🏡 Casa en planta baja con:
✔️ 2 dormitorios amplios
✔️ Cocina integrada al living comedor
✔️ Baño completo de generosas dimensiones
✨ En el exterior:
🚗 Gran galería con parrillero y cochera techada para 2 autos
🏊♂️ Piscina 8,5×4,5 con solárium, ducha, filtro y perforación
🌱 Jardín con césped brasilero, parquización y rejas perimetrales
🔧 Rejas en todas las aberturas, tratamiento antihumedad en techos y alarma instalada.
📐 Lote de 602 m² con servicios: luz, gas natural, cloacas, internet y calles adoquinadas.
¿Querés coordinar una visita?
📲 3417 801000
Marca Negocios Inmobiliarios
Carballo 112, Rosario
CI Mat 2005 Mauro Orsatti