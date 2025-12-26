Oportunidad en Las Tardes, Roldán: casa de dos dormitorios con piscina en venta

Marca Negocios Inmobiliarios tiene en venta esta propiedad en barrio Las Tardes, Roldán:

Viví en una zona tranquila, segura y con entorno natural 🌿

Esta propiedad es ideal para quienes buscan comodidad y calidad de vida, con todos los servicios disponibles.

🏡 Casa en planta baja con:

✔️ 2 dormitorios amplios

✔️ Cocina integrada al living comedor

✔️ Baño completo de generosas dimensiones

✨ En el exterior:

🚗 Gran galería con parrillero y cochera techada para 2 autos

🏊‍♂️ Piscina 8,5×4,5 con solárium, ducha, filtro y perforación

🌱 Jardín con césped brasilero, parquización y rejas perimetrales

🔧 Rejas en todas las aberturas, tratamiento antihumedad en techos y alarma instalada.

📐 Lote de 602 m² con servicios: luz, gas natural, cloacas, internet y calles adoquinadas.

¿Querés coordinar una visita?

📲 3417 801000

Marca Negocios Inmobiliarios

Carballo 112, Rosario

CI Mat 2005 Mauro Orsatti