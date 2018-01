Padres de chicos con autismo reclaman que los corsos sean sin fuegos artificales Agrupación local que los contiene pide “que el Municipio empiece dando el ejemplo” y considera que “hay muchas otras alternativas para divertir a la gente”.

La agrupación Padres Autismo Roldán reclamó que la próxima edición de los corsos no incluya fuegos artificiales en su programa. En ese sentido, se solicitó al Municipio “que empiece dando el ejemplo” y se consideró que “hay muchas otras alternativas para divertir a la gente”.

“El pedido es el mismo que venimos haciendo todo este tiempo: que nuestros chicos sufren con la pirotecnia, con los ruidos, el estruendo. No es algo que puedan tolerar”, explicó en diálogo con El Roldanense Sabrina Gammuto, de la entidad de familias con hijos diagnosticados.

“Por más que sea algo que a muchísimas personas les gusta, si el de al lado está sufriendo me parece que está bueno ponerse en lugar del otro. Estamos hablando de chicos, muchos de ellos no hablan y no pueden expresar lo que sienten”, prosiguió la referente.

Gamutto remarcó que “justamente el Carnaval está organizado por el Municipio y por eso de alguna manera exigimos que empiece dando el ejemplo y que no se use pirotecnia; hay muchas otras alternativas para poder divertir a la gente”.

En la misma línea, la referente de Padres Autismo Roldán recordó que el propio intendente Pedretti comunicó semanas atrás que el Ejecutivo insistirá para que el Concejo trate este año una norma que regule el uso de cohetes en la ciudad.

Cabe recodar que en para fin de año Gammuto envió a la comunidad un pedido de iguales características, que lejos estuvo de ser atendido por una importante cantidad de vecinos. “Después de las Fiestas hubo chicos que estuvieron días regulándose, tratando de buscar una calma o un equilibrio para estar bien”, lamentó.