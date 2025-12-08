Rifa solidaria en Roldán: Marcelo y Gladis vuelven a vestir la Navidad de juguetes y esperanza

Cada diciembre, en los merenderos de Roldán se repite una escena que ya se volvió tradición: Marcelo vestido de Papá Noel, acompañado por su esposa Gladis Raquel, llegando con juguetes nuevos para repartir entre los chicos. Ambos conviven con una discapacidad causada por meningitis, pero lejos de detenerse en las dificultades cotidianas, eligen mirar hacia el otro y convertir su historia en un gesto concreto de solidaridad.

Desde hace ocho años, la pareja sostiene esta iniciativa con el apoyo de familiares, amigos y vecinos de la ciudad. Este 2025 no es la excepción: Marcelo ya está armando a mano arbolitos de madera, que Gladis pinta, mientras el traje rojo de Papá Noel espera listo para volver a salir a las calles. El objetivo es el mismo de siempre: llenar de juguetes nuevos los merenderos roldanenses y regalar una Navidad distinta a quienes más lo necesitan.

Para poder financiar la compra de los regalos, este año se organizó una rifa solidaria, impulsada por Marcelo y Gladis junto a la vecina Adriana y un grupo de emprendedores locales que se sumaron donando premios. “La iniciativa sale del corazón y los juguetes se entregan en mano a cada niño”, destacan Raquel, hermana de Marcelo en dialogo con El Roldanense.

Cómo colaborar con la rifa solidaria

La rifa tiene un costo de $2500 por número y todo lo recaudado se destinará a la compra de juguetes nuevos para los merenderos de Roldán.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo por transferencia escribiendo al WhatsApp 341-3259532 .

El sorteo se realizará el 20 de diciembre a través de la cuenta de Instagram del barrio Las Tardes: @barriolastardesroldan .

Para quienes prefieran pagar en efectivo, habrá una urna disponible en la feria navideña del Club El Muelle, que se llevará a cabo el 13 de diciembre.

También se difundió el alias para colaborar: “raquel.mauro”, y se solicita enviar el comprobante de pago a los teléfonos 341-3259532 o 341-6878118.