Roldán: el municipio exige el carnet de Assal al día y recuerda plazos de renovación

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Roldán recuerda a los manipuladores de alimentos que el Carnet de Manipulador de Alimentos (ASSAL) debe encontrarse vigente de manera obligatoria, conforme a la normativa sanitaria vigente.

Es responsabilidad de cada trabajador controlar la fecha de vencimiento de su carnet y tramitar la renovación correspondiente en tiempo y forma, a fin de cumplir con las exigencias legales de salud y seguridad alimentaria.

Asimismo, se informa que las habilitaciones de los vehículos de transporte de alimentos son anuales y por año calendario, venciendo indefectiblemente el 31 de diciembre de cada período. La renovación puede realizarse a partir del mes de enero y hasta el 28 de febrero, según lo establecido por la normativa provincial vigente.

Renovar la habilitación de la Unidad de Transporte Alimenticio (UTA) ante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) para el año 2026 es un requisito obligatorio y fundamental, ya que garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos transportados, evita multas y demoras en los controles, y asegura la correcta identificación de los vehículos habilitados, mediante obleas visibles y códigos QR. Todo ello resulta clave para la protección de la salud pública y el cumplimiento normativo.

Para más información o consultas, comunicarse con el Área de Bromatología al 341 6377262.