Roldán: el Municipio remata un lote de 500m2 en barrio Los Cedros y la base arranca en $25 M

La Municipalidad de Roldán informó la realización de una subasta pública de un terreno ubicado en barrio Los Cedros, en el marco de un proceso de apremio fiscal.

La medida fue comunicada oficialmente a través de la publicación de la subasta correspondiente al lote 9 de la manzana E, situado sobre calle Los Cedros, entre Río Tunuyán y Río Gallegos.

El remate se llevará a cabo el próximo 17 de abril de 2026, a las 12, en la sede del Colegio de Martilleros de Rosario. El inmueble saldrá a la venta con un precio base de 25 millones de pesos.

Desde el municipio explicaron que la subasta se enmarca en una causa judicial, tramitada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario.

De acuerdo con la resolución judicial, el lote se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad del departamento San Lorenzo y será ofrecido al mejor postor. En caso de no registrarse oferentes durante la primera convocatoria, se aplicará una retasa del 25%, reduciendo el valor de base a 18.750.000 pesos.

Asimismo, se informó que quienes participen de la subasta deberán abonar en el acto el 10 por ciento del valor de compra, además de la comisión legal del martillero, fijada en un 3 por ciento.