El Paul Harris inauguró un sistema de paneles solares que le permitirá hacer un gran ahorro de energía

Fue una mañana histórica la de este martes para el Instituto Paul Harris. La escuela inauguró un sistema de paneles solares que abastecerá tanto a las aulas como al parabólico donde se realizan actividades deportivas.

La obra fue diseñada e instalada por la empresa local Solenno, especialista en la materia. Las tareas comenzaron en el mes de enero y, luego de la colocación, la EPE hizo la conexión oficial.

En total, son 25 paneles que llevan una inversión de $27.247.129,56. La escuela amortizó una gran parte de la obra con un aporte recibido desde Provincia por $19.396.971,41.

Del evento también fue parte el intendente Daniel Escalante. Tras la puesta en funcionamiento, la conexión terminó con aplausos masivos de las autoridades escolares y los titulares de la empresa.