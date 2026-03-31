El Planetario Móvil que recorre el país llega a Roldán con su experiencia inmersiva 360°
¿Te imaginás estar frente a un T-Rex o viajar por las galaxias sin salir de tu ciudad? La cita es el próximo sábado 4 de abril en el predio del Club de Pádel San Andrés. Valor de entradas y cómo sacarlas, en la nota.
Una propuesta innovadora llega a Roldán: el Planetario Móvil 360° que recorre el país llega para transformar el fin de semana XXL en una aventura inolvidable y lo hace con tres funciones diferentes:
Dinosaurios: Viví una increíble experiencia en 360° para viajar millones de años al pasado. Descubrí cómo eran los dinosaurios, por qué se extinguieron, qué especies existieron en Argentina y cómo fue la evolución de la vida en la Tierra. Una aventura inmersiva que combina ciencia, historia y emoción para grandes y chicos.
Funciones a las 17:00hs / 18:20hs / 19:40hs y 21:00 hs
Aventura Submarina: Sumergite en una fascinante experiencia en 360° para explorar el mundo bajo el mar. Conocé criaturas marinas sorprendentes, arrecifes, océanos profundos y ecosistemas increíbles. Un viaje inmersivo que combina aventura y aprendizaje, ideal para descubrir la importancia de cuidar nuestros mares.
Funciones a las 17:40hs / 20:20hs / 22:20hs
Misión espacial: Un impactante viaje inmersivo en 360° por el espacio. Explorá las estrellas, recorré la Vía Láctea, conocé los planetas del sistema solar y descubrí fenómenos increíbles como meteoritos y galaxias lejanas. Una experiencia visual y educativa que despierta la curiosidad y la imaginación, ideal para todas las edades.
Funciones a las 19:00 hs y a las 21:40 hs.
La cita es el sábado 4 de abril en San Andrés Pádel Club (Formosa 143, Roldán, Santa Fe), cada función tiene una duración de 40 minutos.
Las funciones tienen cupos limitados y se de deben reservar haciendo click acá
Entrada general: $7500
Anticipadas con 10% OFF + 3 cuotas sin interés
Segunda función al 50% OFF
Menores de 3 años y personas con CUD: $3000 (seguro)