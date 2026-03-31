Angeloni tras las elecciones en Coprol: “Tenemos dos años más para poner a la Cooperativa donde siempre tuvo que estar”
Más plantas de ósmosis, nuevas obras y remodelación del inmueble central, entre lo que se viene.
Tras la asamblea en la que se presentó una sola lista, Diego Angeloni asumió un nuevo mandato por dos años al frente de Coprol y destacó todo lo realizado por su gestión en este primer mandato al tiempo que también proyectó lo que se viene por delante.
“Pusimos a funcionar el tanque, instalamos más de 20 bombas, compramos 4 vehículos, maquinaria, cambiamos las herramientas, hicimos pozos nuevos, garantizamos el servicio a todos los usuarios, y pudimos darle tranquilidad económica y estabilidad a todos los chicos que conforman y llevan adelante la cooperativa todos los días”, señaló Angeloni.
Asimismo, también enumeró otras de los ítems que se llevaron a cabo en estos dos años: “Pusimos a funcionar la oficina en Tierra de Sueños 2, instalamos la planta de ósmosis en Punta Chacra, pusimos todos los generados en funcionamiento, automatizamos y visibilizamos las bombas a través de una app en tiempo real, ordenamos todas las cuentas y deudas de la cooperativa y compramos una planta de ósmosis para Tierra de Sueños 3 y para Las Acequias”.
Con la remodelación del inmueble de la sede central instalado sobre Bv San Martín por delante, Angeloni también se propuso “seguir con obras, llevar osmosis a los barrios que no lo tienen, haciendo pozos, poniendo bombas. Tenemos dos años más para llevar a la cooperativa donde siempre tuvo que estar”, finalizó.