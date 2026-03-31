Angeloni tras las elecciones en Coprol: “Tenemos dos años más para poner a la Cooperativa donde siempre tuvo que estar”

Tras la asamblea en la que se presentó una sola lista, Diego Angeloni asumió un nuevo mandato por dos años al frente de Coprol y destacó todo lo realizado por su gestión en este primer mandato al tiempo que también proyectó lo que se viene por delante.

“Pusimos a funcionar el tanque, instalamos más de 20 bombas, compramos 4 vehículos, maquinaria, cambiamos las herramientas, hicimos pozos nuevos, garantizamos el servicio a todos los usuarios, y pudimos darle tranquilidad económica y estabilidad a todos los chicos que conforman y llevan adelante la cooperativa todos los días”, señaló Angeloni.

Asimismo, también enumeró otras de los ítems que se llevaron a cabo en estos dos años: “Pusimos a funcionar la oficina en Tierra de Sueños 2, instalamos la planta de ósmosis en Punta Chacra, pusimos todos los generados en funcionamiento, automatizamos y visibilizamos las bombas a través de una app en tiempo real, ordenamos todas las cuentas y deudas de la cooperativa y compramos una planta de ósmosis para Tierra de Sueños 3 y para Las Acequias”.

Con la remodelación del inmueble de la sede central instalado sobre Bv San Martín por delante, Angeloni también se propuso “seguir con obras, llevar osmosis a los barrios que no lo tienen, haciendo pozos, poniendo bombas. Tenemos dos años más para llevar a la cooperativa donde siempre tuvo que estar”, finalizó.