Cortes programados de luz en Roldán: qué zonas estarán afectadas este martes
La EPE informó trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica que impactarán en distintos sectores de la ciudad durante la mañana del martes 31 de marzo.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció cortes programados del servicio eléctrico en la ciudad de Roldán para este martes 31 de marzo, en el marco de tareas de mantenimiento y mejoras en la red de baja tensión.
Por un lado, se realizarán trabajos de optimización en la línea de baja tensión entre las 08:00 y las 09:00 horas, afectando la zona comprendida por calles Muradore y Santo Domingo.
En paralelo, se llevará adelante un operativo de despeje de electroductos y mantenimiento también en líneas de baja tensión, que se extenderá desde las 08:00 hasta las 12:00 horas. En este caso, el área afectada será el sector de Nadine y Villa Flores, en su lado oeste.
Desde la empresa indicaron que, además de las zonas mencionadas, podrían registrarse interrupciones breves del servicio —de aproximadamente 15 minutos— en otros barrios, debido a maniobras operativas previstas para las 08:00 y las 13:00 horas.
Asimismo, se aclaró que las tareas podrán suspenderse en caso de mal tiempo y que el servicio podría restablecerse antes o después del horario informado, dependiendo del avance de los trabajos.
Las autoridades solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante estas interrupciones y agradecieron la difusión de la información.