Terreno de 444m2 en venta en una zona residencial de Roldán, sobre calle asfaltada
Tiene energía eléctrica, agua corriente, gas natural y está sobre calle asfaltada.
Terreno Barrio Olmos, Roldán
VENTA – Amplio lote en esquina, ubicado en la intersección de las calles Gambartes y Daneri. Este terreno cuenta con 12 metros de frente por 37 metros de fondo, brindando un total de 444 m².
Ubicado en una zona consolidada, el lote dispone de los siguientes servicios:
– Energía eléctrica
– Gas natural
– Agua corriente
– Calle asfaltada
La ubicación estratégica en una esquina facilita múltiples posibilidades de edificación y acceso. No pierdas la oportunidad de adquirir un terreno con gran potencial en una zona en crecimiento.
Posibilidad de anexarle terreno lindero.
Valor: u$s60.000
Para recibir más información contáctanos 3417801000.
Marca Negocios Inmobiliarios
C.I. Mauro Orsatti Mat. 2005