Todos los talleres que se ponen en marcha este 2026 en la Casa de la Cultura

La Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán anunció los detalles de los diversos talleres que se llevarán a cabo durante 2026, en diferentes días, horarios y espacios de la ciudad.

Talleres Culturales

Los talleres culturales están orientados al esparcimiento y la recreación, con un amplio abanico de propuestas que incluyen idiomas, deportes y expresiones artísticas.

Entre las ofertas se encuentran: A Jugar; Abrapalabra; Adultos Mayores; Árabe, Flamenco y Castañuelas; Arte y Pintura; Banda; Canto; Cerámica Ancestral; Comedia Musical; Construcción de Juguetes; Coro; Crochet; Cumbia; Dance Fitness; Danza Clásica; Ensamble; Entrenamiento Funcional; Entrenamiento y Ritmo; Folclore; Fotografía; Hard Cardio; Italiano; Lengua de Señas; Mosaiquismo; Salsa; Taekwondo; Teatro para Adultos; Telar; Telas; Violín y Yoga.

Talleres de Formación Laboral

Los talleres de formación laboral tienen como objetivo brindar una capacitación que pueda ser aplicada profesionalmente por quienes asistan.

Entre las propuestas se destacan: Cerámica; Crochet; Dibujo; Diseño y Confección; Encuadernación; Falso Vitraux; Globología; Organización de Eventos; Peluquería; Sommelier; Sublimación; Video y Cine.

Las personas interesadas en inscribirse o recibir más información pueden comunicarse al WhatsApp 341 2133020, escribir al correo electrónico cultura@roldan.gov.ar o acercarse personalmente a la Sede de Cultura, ubicada en Bulevar López 643, de lunes a viernes de 7:30 a 18:30 horas.

“Con esta amplia oferta, desde la Municipalidad buscamos fomentar la participación activa de la comunidad. No importa la edad ni el interés, siempre habrá algo para disfrutar y aprender”, destacó la secretaria de Cultura, Educación, Deporte y Turismo, Ana Clara Reijember.