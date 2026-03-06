Todos los talleres que se ponen en marcha este 2026 en la Casa de la Cultura
Los talleres de formación laboral tienen como objetivo brindar una capacitación que pueda ser aplicada profesionalmente por quienes asistan.Los detalles.
La Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán anunció los detalles de los diversos talleres que se llevarán a cabo durante 2026, en diferentes días, horarios y espacios de la ciudad.
Talleres Culturales
Los talleres culturales están orientados al esparcimiento y la recreación, con un amplio abanico de propuestas que incluyen idiomas, deportes y expresiones artísticas.
Entre las ofertas se encuentran: A Jugar; Abrapalabra; Adultos Mayores; Árabe, Flamenco y Castañuelas; Arte y Pintura; Banda; Canto; Cerámica Ancestral; Comedia Musical; Construcción de Juguetes; Coro; Crochet; Cumbia; Dance Fitness; Danza Clásica; Ensamble; Entrenamiento Funcional; Entrenamiento y Ritmo; Folclore; Fotografía; Hard Cardio; Italiano; Lengua de Señas; Mosaiquismo; Salsa; Taekwondo; Teatro para Adultos; Telar; Telas; Violín y Yoga.
Talleres de Formación Laboral
Los talleres de formación laboral tienen como objetivo brindar una capacitación que pueda ser aplicada profesionalmente por quienes asistan.
Entre las propuestas se destacan: Cerámica; Crochet; Dibujo; Diseño y Confección; Encuadernación; Falso Vitraux; Globología; Organización de Eventos; Peluquería; Sommelier; Sublimación; Video y Cine.
Las personas interesadas en inscribirse o recibir más información pueden comunicarse al WhatsApp 341 2133020, escribir al correo electrónico cultura@roldan.gov.ar o acercarse personalmente a la Sede de Cultura, ubicada en Bulevar López 643, de lunes a viernes de 7:30 a 18:30 horas.
“Con esta amplia oferta, desde la Municipalidad buscamos fomentar la participación activa de la comunidad. No importa la edad ni el interés, siempre habrá algo para disfrutar y aprender”, destacó la secretaria de Cultura, Educación, Deporte y Turismo, Ana Clara Reijember.