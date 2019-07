Una roldanense entre las jugadoras de selección que se van al mundial de basket en Tailandia

María Victoria Fux, la joven roldanense que se destaca en el basket y que actualmente está jugando en Estados Unidos para una universidad de Nueva Jersey, es una de las 12 jugadoras que integran la selección de basket U19 que este jueves partieron hacia Tailandia a disputar el mundial de la disciplina.

«Las Hormigas», dejaron el Centro Nacional de Alto Rendimiento deportivo (Cenard) a las 17 de este jueves, y desde las 21.30 partieron rumbo a Bangkok, Tailandia, tierra donde se disputará la máxima cita internacional de la categoría.

La Argentina dirigida por Mariano Junco, será de los primeros combinados nacionales en abordar al suelo asiático, y esto tiene sus justificaciones; habrá que adaptar el sueño y el cuerpo para la competencia en un país con 15 horas más de huso horario. Además, las chicas que ya tuvieron prácticas formales de 5vs5 en Argentina, aprovecharán la semana en Tailandia y jugarán cuatro amistosos (Canadá, Estados Unidos, Colombia y Tailandia) antes de debutar el día 20 de julio contra Malí, según destacó el sitio oficial de la CABB.

Antes de dejar el Cenard y viajar a disputar el Mundial U19, el entrenador nacional, Mariano Junco, dejó sus sensaciones sobre lo que fue la preparación: «Podemos decir que el grupo se encuentra sano y con ganas de viajar. La preparación fue muy buena, cumplimos con el plan de cada concentración y logramos fortalecer al equipo, fundamentalmente en lo físico con el seguimiento y control diario de nuestros preparadores físicos, Federico Bernal y Florencia Bussolo».

Delegación que viajará a Tailandia: Florencia Chagas, Camila Suárez, Sofía Acevedo, Sofía Wolf, Candela Gentinetta, Laila Raviolo, Martina Torres, Sol Castro, Victoria Gauna, Brenda Fontana, María Victoria Fux y Lucía Operto. Acompañan al equipo, Hernan Amaya (Coordinador de Selecciones), Mariano Junco (Entrenador principal), Manuel Anglese (Entrenador asistente), Florencia Bussolo (Preparadora física), Micaela Quesada (Kinesióloga), y Román Queiroz (Jefe de equipo).

Agenda mundialista:

20/7: Argentina – Mali (07.15* am)

21/7: Argentina – Bélgica (09.00* am)

23/7: Argentina – China (06.30* am)

*Horario de Argentina